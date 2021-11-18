Кива здав поліції нагородні пістолети від Авакова

Народний депутат від "ОПЗЖ" Ілля Кива здав до поліції два нагородні пістолети – Glock-19 і автоматичний пістолет Стєчкіна.

Джерело: повідомлення Нацполіції, відео на сторінці Киви у Facebook

Дослівно: "18 листопада, Ілля Кива здав два нагородні пістолети – Glock-19 і АПС та дозволи на їх зберігання працівникам підрозділу контролю за обігом зброї ГУНП у м. Києві".

Деталі: Кива заявив, що віддає пістолети, оскільки цього вимагає закон, але залишає за собою право подавати скаргу до суду.

Що цьому передувало: 16 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив народного депутата Іллю Киву нагородної зброї - двох пістолетів.

На підставі цього наказу був складений висновок про анулювання дозволів Киви на право зберігання та носіння нагородної зброї.

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Що цьому передувало: