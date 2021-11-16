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Монастирський забрав у Киви зброю, подаровану Аваковим в 2015 році

Вівторок, 16 листопада 2021, 18:24
Монастирський забрав у Киви зброю, подаровану Аваковим в 2015 році

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив народного депутата Іллю Киву нагородної зброї - двох пістолетів.

Джерело: повідомлення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, відео зі сторінки Киви у Facebook

Пряма мова Монастирського: "Сьогодні підписав наказ, яким позбавив права народного депутата Іллю Киву на нагородну зброю, яку йому було видано 2015 року.

Підстава – його негідна поведінка і дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені української держави".

Деталі: Йдеться про два пістолети: Glock і Стечкіна.

Водночас, на своїй сторінці у Facebook Кива заявив, що під час обшуків у вівторок у нього вилучили "спортивні речі, шапки, штани". Також за його словами у нього забрали його мисливський карабін "Вулкан", який він купив в магазині.  

Кива розповів, що слідчі шукали автомат Калашникова.

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Що цьому передувало:

  • Вранці 16 листопада у нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви працывники Державного бюро розслідувань проводили обшуки.
  • У листопаді патрульна поліція зупиняла автомобіль народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киви за порушення правил дорожнього руху.
  • 7 жовтня Ілля Кива привітав президента країни-агресора Росії Володимира Путіна з днем ​​народженняі назвав його "великим правителем".
  • Генпрокурорка Ірина Венедіктова на брифінгу 26 жовтня, відповідаючи на запитання журналістів, зазначила, що стосовно нардепа розслідуються кілька кримінальних справ.

Українська правда

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Теми: Аваковзброя
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