Монастирський забрав у Киви зброю, подаровану Аваковим в 2015 році

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив народного депутата Іллю Киву нагородної зброї - двох пістолетів.

Джерело: повідомлення міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, відео зі сторінки Киви у Facebook

Пряма мова Монастирського: "Сьогодні підписав наказ, яким позбавив права народного депутата Іллю Киву на нагородну зброю, яку йому було видано 2015 року.

Підстава – його негідна поведінка і дії, які дискредитують сам факт його нагородження від імені української держави".

Деталі: Йдеться про два пістолети: Glock і Стечкіна.

Водночас, на своїй сторінці у Facebook Кива заявив, що під час обшуків у вівторок у нього вилучили "спортивні речі, шапки, штани". Також за його словами у нього забрали його мисливський карабін "Вулкан", який він купив в магазині.

Кива розповів, що слідчі шукали автомат Калашникова.

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Що цьому передувало: