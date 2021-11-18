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Кива сдал полиции наградные пистолеты от Авакова

Четверг, 18 ноября 2021, 14:03
Кива сдал полиции наградные пистолеты от Авакова
Фото: Facebook Кивы

Народный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива сдал в полицию два наградных пистолета – Glock-19 и автоматический пистолет Стечкина.

Источник: сообщение Нацполиции

Дословно: "18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за обращением оружия ГУНП в Киеве".

Детали: Кива заявил, что отдает пистолеты, поскольку этого требует закон, но оставляет за собой право подавать жалобу в суд.

Что этому предшествовало: 16 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский лишил народного депутата Илью Киву наградного оружия – двух пистолетов.

На основании этого приказа было составлено заключение об аннулировании разрешений Кивы на право хранения и ношения наградного оружия.

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Что этому предшествовало:

  • Утром 16 ноября у нардепа от "ОПЗЖ" Ильи Кивы работники Государственного бюро расследований проводили обыски.

Украинская правда
Темы: ОПЗЖ
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