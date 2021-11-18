Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кива сдал полиции наградные пистолеты от Авакова

Четверг, 18 ноября 2021, 15:03
Фото: Facebook Кивы

Народный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива сдал в полицию два наградных пистолета – Glock-19 и автоматический пистолет Стечкина.

Источник: сообщение Нацполиции

Дословно: "18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за обращением оружия ГУНП в Киеве".

Детали: Кива заявил, что отдает пистолеты, поскольку этого требует закон, но оставляет за собой право подавать жалобу в суд.

Что этому предшествовало: 16 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский лишил народного депутата Илью Киву наградного оружия – двух пистолетов.

На основании этого приказа было составлено заключение об аннулировании разрешений Кивы на право хранения и ношения наградного оружия.

Читайте также: Наградный фронт. Кому Аваков подарил 400 стволов

Что этому предшествовало:

  • Утром 16 ноября у нардепа от "ОПЗЖ" Ильи Кивы работники Государственного бюро расследований проводили обыски.

Украинская правда
Темы: ОПЗЖ
powered by lun.ua
Главное сегодня

Польша сообщила о "новом методе" пересечения границы мигрантами из Беларуси

Стали известны детали оборонной стратегии ЕС на фоне растущей угрозы из России

Разведка США предупредила союзников о вероятном нападении России на Украину – NYT

Патрульные катера из США для усиления ВМС Украины приближаются к Черному морю

Чтобы чиновники использовали уточнение "за средства налогоплательщиков": президент рассмотрит петицию

фотоВ Эстонии военные начали строить ограждение на границе с РФ

Все новости...
ОПЗЖ
К Киве пришли с обыском
Госаудит нашел в Кривом Роге нарушений на 27 миллиардов: Вилкул всё отрицает
Нашли повешенным кузена недавно умерших мэра Кривого Рога и его брата
Последние новости
04:47
фотоЗасыпало грунтом: в Сумской области погиб ребенок
03:50
В результате наводнения в Индии погибли 15 человек и более 100 пропали без вести
02:58
До марта Covid может унести жизни полмиллиона человек – ВОЗ
02:20
После наводнения в Канаде спасатели нашли тела троих погибших
01:30
Польша сообщила о "новом методе" пересечения границы мигрантами из Беларуси
00:35
фотоОккупанты на Донбассе обстреляли два населенных пункта
23:41
Стали известны детали оборонной стратегии ЕС на фоне растущей угрозы из России
22:41
Бокс: украинец Далакян эффектным нокаутом защитил титул чемпиона мира
22:23
В Украину прибыла первая партия импортного угля для "Центрэнерго"
21:57
Разведка США предупредила союзников о вероятном нападении России на Украину – NYT
Все новости...