Кива сдал полиции наградные пистолеты от Авакова

Народный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива сдал в полицию два наградных пистолета – Glock-19 и автоматический пистолет Стечкина.

Источник: сообщение Нацполиции

Дословно: "18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за обращением оружия ГУНП в Киеве".

Детали: Кива заявил, что отдает пистолеты, поскольку этого требует закон, но оставляет за собой право подавать жалобу в суд.

Что этому предшествовало: 16 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский лишил народного депутата Илью Киву наградного оружия – двух пистолетов.

На основании этого приказа было составлено заключение об аннулировании разрешений Кивы на право хранения и ношения наградного оружия.

Читайте также: Наградный фронт. Кому Аваков подарил 400 стволов

Что этому предшествовало: