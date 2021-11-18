Лидера "антивакцинаторов" Стахива арестовали, залог – 1 миллион гривен
Четверг, 18 ноября 2021, 16:30
Галицкий районный суд Львова арестовал лидера "антивакцинаторов" Остапа Стахива на 2 месяца с правом внесения залога размером почти 1 миллион гривен.
Источник: издание "ВВС Украина", местное издание "Zaxid.net"
Детали: Судья Олег Юркив полностью удовлетворил ходатайство прокуроров арестовать скандально известного блогера до 16 января 2022 года с правом внесения залога на сумму 998 тысяч гривен.
В случае внесения залога "антивакцинатор" все равно будет обязан не покидать пределы города Львова без согласия следователей полиции.
36-летнему Стахиву инкриминируют свержение конституционного строя Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Предыстория:
- Утром 18 ноября под судом проходили митинги сторонников и противников Стахива.
- 17 ноября в среду суд не смог избрать меру пресечения блогеру, потому что он не явился на заседание. Адвокаты Стахива объяснили отсутствие своего подзащитного тем, что он болен и находится в больнице на лечении.
- Служба безопасности Украины 16 ноября сообщила о подозрении лидеру "антивакцинаторов" Стахиву и заблокировала их всеукраинскую сеть.