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Слідчі відкрили справу щодо батьків 16-річного водія Infiniti, який скоїв ДТП у Харкові

Четвер, 18 листопада 2021, 17:03
МИКОЛА ХАРКІВСЬКИЙ У СУДІ, ФОТО: СУСПІЛЬНЕ

Батьків 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, який скоїв смертельну ДТП у Харкові, можуть притягти до кримінальної відповідальності через невиконання батьківських обов'язків.

Джерело: речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко, Суспільне

Пряма мова: "Відкрито кримінальне провадження за статтею 287 Кримінального кодексу України за допуск до керування транспортними засобами людей, які не мають права керувати, й по статті 166 — невиконання батьками їх обов'язків, що потягло тяжкі наслідки".

Деталі: За словами речника прокуратури, підозр у справі, що стосується обох батьків, ще не висували.

Водночас, стаття 287 передбачає покарання від штрафу до 5 років позбавлення волі, а стаття 166 — обмеження або позбавлення волі від 2 до 5 років.

Відзначається, що на розслідуванні ролі батьків у злочині, що призвів до загибелі 58-річного водія Chevrolet, наполягає сторона потерпілих.

Діти загиблого у ДТП Ігоря Носова та їх адвокат Ігор Черняк 17 листопада зустрічалися з представниками влади та поліції.

Пряма мова адвоката Черняка: "У мене немає сумнівів, що слідство збере необхідну базу, і Микола Харківський понесе покарання. Але... є ще його батьки. І вже стає очевидним, що основна "тактика захисту" родини Миколи буде направлена саме на те, щоб вивести батьків з-під удару. Саме тому важливо, щоб слідство працювало і далі".

 

Передісторія:

  • 26 жовтня у Харкові 16-річний водій "Інфініті" на великій швидкості виїхав на червоне світло і спричинив смертельну аварію,в якій загинув чоловік.
  • Наразі юнак під вартою.
  • Хлопець неодноразово потрапляв у поле зору поліції. Так, у 2019 році, коли йому було 14 років, у нього виник конфлікт із жінкою у супермаркеті. Підліток вистрілив у неї із травматичного пістолета, після чого направив зброю у бік її сина.

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Українська правда
Теми: ДТПХарків


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