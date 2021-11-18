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Следователи открыли дело в отношении родителей 16-летнего водителя Infiniti, совершившего ДТП в Харькове

Четверг, 18 ноября 2021, 16:03
Следователи открыли дело в отношении родителей 16-летнего водителя Infiniti, совершившего ДТП в Харькове
НИКОЛАЙ ХАРЬКОВСКИЙ В СУДЕ, ФОТО: СУСПІЛЬНЕ

Родителей 16-летнего водителя Infiniti Николая Харьковского, совершившего смертельное ДТП в Харькове, могут привлечь к уголовной ответственности из-за невыполнения родительских обязанностей.

Источник: спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко, Суспільне

Прямая речь: "Открыто уголовное производство по статье 287 Уголовного кодекса Украины за допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих права управлять, и по статье 166 — невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия".

Детали: По словам спикера прокуратуры, подозрений по делу, касающемуся обоих родителей, еще не выдвигали.

В то же время, статья 287 предусматривает наказание от штрафа до 5 лет лишения свободы, а статья 166 - ограничение или лишение свободы от 2 до 5 лет.

Отмечается, что на расследовании роли родителей в преступлении, повлекшем гибель 58-летнего водителя Chevrolet, настаивает сторона потерпевших.

Дети погибшего в ДТП Игоря Носова и их адвокат Игорь Черняк 17 ноября встречались с представителями власти и полиции.

Прямая речь адвоката Черняка: "У меня нет сомнений, что следствие соберет необходимую базу, и Николай Харьковский понесет наказание. Но... есть еще его родители. И уже становится очевидным, что основная "тактика защиты" семьи Николая будет направлена ​​именно на то, чтобы вывести родителей из-под удара. Именно поэтому важно, чтобы следствие работало и дальше".

 

Предыстория:

  • 26 октября в Харькове 16-летний водитель "Инфинити" на большой скорости выехал на красный свет и привел к смертельной аварии, в которой погиб мужчина.
  • Сейчас несовершеннолетний под стражей.

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Украинская правда

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Темы: ДТПХарьков
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