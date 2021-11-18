Леросу обрали запобіжний захід
Печерський районний суд столиці обрав народному депутату Гео Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Джерело: засідання суду
Деталі: Запобіжний захід застосували на 2 місяці із покладанням обов'язків. Зокрема, здати закордонні паспорти.
Прокуратура клопотала про цілодобовий домашній арешт для нардепа, проте суддя відхилила прохання.
Лерос у залі суду відзначив, що здивований, що йому обрали особисте зобов'язання. Нардеп заявив, що не боїться режиму президента Володимира Зеленського і його команди.
Президента Лерос називає "ворогом номер один" і запевняє, що той діє на стороні лідера країни-агресора Володимира Путіна.
Також, за словами нардепа, середній палець він показав не посадовцям чи інституту влади, а особисто Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку.
Передісторія:
- 4 листопада народний депутат Гео Лерос під час виступу в парламенті показав середній палець президенту Володимиру Зеленському.
- Регламентний комітет Верховної Ради одноголосно рекомендував парламенту позбавити нардепа Гео Лероса права брати участь у 5 пленарних засіданнях.
- Державне бюро розслідувань оголосило Леросу підозру в хуліганстві за непристойний жест в стінах парламенту.