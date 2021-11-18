Леросу обрали запобіжний захід

Печерський районний суд столиці обрав народному депутату Гео Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Джерело: засідання суду

Деталі: Запобіжний захід застосували на 2 місяці із покладанням обов'язків. Зокрема, здати закордонні паспорти.

Прокуратура клопотала про цілодобовий домашній арешт для нардепа, проте суддя відхилила прохання.

Лерос у залі суду відзначив, що здивований, що йому обрали особисте зобов'язання. Нардеп заявив, що не боїться режиму президента Володимира Зеленського і його команди.

Президента Лерос називає "ворогом номер один" і запевняє, що той діє на стороні лідера країни-агресора Володимира Путіна.

Також, за словами нардепа, середній палець він показав не посадовцям чи інституту влади, а особисто Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку.

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