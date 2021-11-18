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Леросу избрали меру пресечения

Четверг, 18 ноября 2021, 16:03
Леросу избрали меру пресечения
СКРИНШОТ. Лерос показывает средний палец Зеленскому

Печерский районный суд столицы избрал народному депутату Гео Леросу меру пресечения в виде личного обязательства.

Источник: заседание суда

Детали: Меру пресечения применили на 2 месяца с возложением обязанностей. В частности, сдать загранпаспорта.

Прокуратура ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте для нардепа, однако судья отклонила просьбу.

Лерос в зале суда отметил, что удивлен, что ему избрали личное обязательство. Нардеп заявил, что не опасается режима президента Владимира Зеленского и его команды.

Президента Лерос называет "врагом номер один" и уверяет, что тот действует на стороне лидера страны-агрессора Владимира Путина.

Также, по словам нардепа, средний палец он показал не должностным лицам или институту власти, а лично Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Предыстория:

  • 4 ноября народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому.
  • Регламентный комитет Верховной Рады единогласно рекомендовал парламенту лишить нардепа Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях.
  • Государственное бюро расследований объявило Леросу подозрение в хулиганстве за непристойный жест в стенах парламента.

Украинская правда

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Темы: Гео Лерос судВерховная Рада
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