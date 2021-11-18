Леросу избрали меру пресечения
Печерский районный суд столицы избрал народному депутату Гео Леросу меру пресечения в виде личного обязательства.
Источник: заседание суда
Детали: Меру пресечения применили на 2 месяца с возложением обязанностей. В частности, сдать загранпаспорта.
Прокуратура ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте для нардепа, однако судья отклонила просьбу.
Лерос в зале суда отметил, что удивлен, что ему избрали личное обязательство. Нардеп заявил, что не опасается режима президента Владимира Зеленского и его команды.
Президента Лерос называет "врагом номер один" и уверяет, что тот действует на стороне лидера страны-агрессора Владимира Путина.
Также, по словам нардепа, средний палец он показал не должностным лицам или институту власти, а лично Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку.
Предыстория:
- 4 ноября народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому.
- Регламентный комитет Верховной Рады единогласно рекомендовал парламенту лишить нардепа Гео Лероса права участвовать в 5 пленарных заседаниях.
- Государственное бюро расследований объявило Леросу подозрение в хулиганстве за непристойный жест в стенах парламента.