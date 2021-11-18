ВСП просит Зеленского назначить судей на вакантные места

Высший совет правосудия, судейские и адвокатские организации обратились к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он решил проблему с нехваткой кадров в судах первой инстанции.

Источник: обращение, опубликованное на сайте ВРП

Дословно: "Высший совет правосудия впервые совместно с судейскими и адвокатскими организациями обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому как гаранту Конституции Украины с открытым письмом с просьбой назначить судей для разрешения острого кадрового кризиса, сложившегося в украинских судах".

Детали: В ВРП "напомнили" Зеленскому, что он издает указы о назначении судей. В органе утверждают, что в Офисе президента ожидают рассмотрения 135 представлений с кандидатами в судьи, а также 51 судья ожидает принесения присяги.

Подписанты обращения просят Зеленского как можно скорее принять к рассмотрению вышеупомянутые представления ВРП и привести к присяге судей.

По их словам, в украинских судах в общей сложности не заполнены почти две тысячи судейских должностей. Поэтому правосудие вообще не осуществляют из-за отсутствия судей в восьми судах:

Авдеевский городской суд Донецкой области;

Ананиевский районный суд Одесской области;

Васильковский районный суд Днепропетровской области;

Лугинский районный суд Житомирской области;

Тальновский районный суд Черкасской области;

Тывровский районный суд Винницкой области;

Устиновский районный суд Кировоградской области;

Попаснянский райсуд Луганской области.

По их подсчетам, 137 тысяч граждан не имеют возможности защитить свои права через суд, как это предусмотрено Конституцией.

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