ВСП просит Зеленского назначить судей на вакантные места
Высший совет правосудия, судейские и адвокатские организации обратились к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он решил проблему с нехваткой кадров в судах первой инстанции.
Источник: обращение, опубликованное на сайте ВРП
Дословно: "Высший совет правосудия впервые совместно с судейскими и адвокатскими организациями обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому как гаранту Конституции Украины с открытым письмом с просьбой назначить судей для разрешения острого кадрового кризиса, сложившегося в украинских судах".
Детали: В ВРП "напомнили" Зеленскому, что он издает указы о назначении судей. В органе утверждают, что в Офисе президента ожидают рассмотрения 135 представлений с кандидатами в судьи, а также 51 судья ожидает принесения присяги.
Подписанты обращения просят Зеленского как можно скорее принять к рассмотрению вышеупомянутые представления ВРП и привести к присяге судей.
По их словам, в украинских судах в общей сложности не заполнены почти две тысячи судейских должностей. Поэтому правосудие вообще не осуществляют из-за отсутствия судей в восьми судах:
- Авдеевский городской суд Донецкой области;
- Ананиевский районный суд Одесской области;
- Васильковский районный суд Днепропетровской области;
- Лугинский районный суд Житомирской области;
- Тальновский районный суд Черкасской области;
- Тывровский районный суд Винницкой области;
- Устиновский районный суд Кировоградской области;
- Попаснянский райсуд Луганской области.
По их подсчетам, 137 тысяч граждан не имеют возможности защитить свои права через суд, как это предусмотрено Конституцией.
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Предыстория:
- 9 ноября был сформирован состав Этической комиссии, в которую вошли международные эксперты. Этот орган будет отбирать кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей, которая впоследствии будет постоянно заниматься поиском кандидатов в судьи.
- В июле народные депутаты приняли закон президента, призванный "перезагрузить" судебную систему. С помощью международных экспертов и нового органа отбора судей в президентской команде надеются обойти ВРП и ВККС, в которых контроль сохраняют представители "старых" судей.