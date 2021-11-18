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ВСП просит Зеленского назначить судей на вакантные места

Четверг, 18 ноября 2021, 17:18
ВСП просит Зеленского назначить судей на вакантные места

Высший совет правосудия, судейские и адвокатские организации обратились к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он решил проблему с нехваткой кадров в судах первой инстанции.

Источник: обращение, опубликованное на сайте ВРП

Дословно: "Высший совет правосудия впервые совместно с судейскими и адвокатскими организациями обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому как гаранту Конституции Украины с открытым письмом с просьбой назначить судей для разрешения острого кадрового кризиса, сложившегося в украинских судах".

Детали: В ВРП "напомнили" Зеленскому, что он издает указы о назначении судей. В органе утверждают, что в Офисе президента ожидают рассмотрения 135 представлений с кандидатами в судьи, а также 51 судья ожидает принесения присяги.

Подписанты обращения просят Зеленского как можно скорее принять к рассмотрению вышеупомянутые представления ВРП и привести к присяге судей.

По их словам, в украинских судах в общей сложности не заполнены почти две тысячи судейских должностей. Поэтому правосудие вообще не осуществляют из-за отсутствия судей в восьми судах:

  • Авдеевский городской суд Донецкой области;
  • Ананиевский районный суд Одесской области;
  • Васильковский районный суд Днепропетровской области;
  • Лугинский районный суд Житомирской области;
  • Тальновский районный суд Черкасской области;
  • Тывровский районный суд Винницкой области;
  • Устиновский районный суд Кировоградской области;
  • Попаснянский райсуд Луганской области.

По их подсчетам, 137 тысяч граждан не имеют возможности защитить свои права через суд, как это предусмотрено Конституцией.

Читать больше: "Судьям будет трудно такое принять": как должна измениться система правосудия в Украине

Предыстория:

  • 9 ноября был сформирован состав Этической комиссии, в которую вошли международные эксперты. Этот орган будет отбирать кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей, которая впоследствии будет постоянно заниматься поиском кандидатов в судьи.
  • В июле народные депутаты приняли закон президента, призванный "перезагрузить" судебную систему. С помощью международных экспертов и нового органа отбора судей в президентской команде надеются обойти ВРП и ВККС, в которых контроль сохраняют представители "старых" судей.

Украинская правда
Темы: судВСПреформы
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