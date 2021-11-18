Зеленський хоче, щоб у “Дії” звітували про кінцевих бенефіціарів

Президент Володимир Зеленський направив на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який примусить бізнесменів звітувати про кінцевих бенефіціарних власників через "Дію".

Джерело: заява Зеленського на сайті Офісу президента, законопроєкт у реєстрі ВРУ

Пряма мова: "Я не дозволю знищити необхідний країні інструмент для протидії відмиванню злочинних коштів та забезпечення прозорості. Україна стала першою країною у світі, яка почала публічно відображати інформацію про кінцевих бенефіціарів юридичних осіб, подавши приклад іншим.

Я ініціюю можливість подання необхідної інформації в електронному вигляді – без черг та додавання непотрібних паперових документів. Натомість можна буде зробити кілька кліків у додатку "Дія". Комфортні умови для бізнесу, прозорість та доступ до інформації – серед пріоритетів моєї роботи".

Деталі: На думку президента, цей законопроєкт дозволить ефективніше моніторити фінанси юридичних осіб та запобігати легалізації незаконних коштів.

Законопроєкт покликаний полегшити процеси звітування для фізичних осіб -підприємців та юридичних осіб. Зокрема, хочуть створити процедуру в додатку "Дія" в смартфоні.

Водночас, за словами Зеленського, закон дасть державі змогу перевіряти звіти бізнесменів із державними реєстрами та боротися з відмиванням коштів.

Що було раніше: 6 грудня 2019 року Верховна Рада підтримала закон, який посилив державний контроль над фінансовими операціями. Його ухвалили зокрема для виконання вимог МВФ і західних партнерів для надання фінансової допомоги.