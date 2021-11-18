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Зеленский хочет, чтобы в "Дії" отчитывались о конечных бенефициарах

Четверг, 18 ноября 2021, 20:53
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который заставит бизнесменов отчитываться о конечных бенефициарных владельцах через "Дія".

Источник: заявление Зеленского на сайте Офиса президента, законопроект в реестре ВРУ

Прямая речь: "Я не позволю уничтожить необходимый стране инструмент для противодействия отмыванию преступных средств и обеспечения прозрачности. Украина стала первой страной в мире, которая начала публично отображать информацию о конечных бенефициарах юридических лиц, дав пример другим.

Я инициирую возможность предоставления необходимой информации в электронном виде – без очередей и прибавления ненужных бумажных документов. Вместо этого можно будет сделать несколько кликов в приложении "Дія". Комфортные условия для бизнеса, прозрачность и доступ к информации среди приоритетов моей работы".

Детали: По мнению президента, этот законопроект позволит эффективнее мониторить финансы юридических лиц и предотвращать легализацию незаконных средств.

Законопроект призван облегчить процессы отчетности для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц. В частности, хотят создать процедуру в приложении "Дія" в смартфоне.

В то же время, по словам Зеленского, закон позволит государству проверять отчеты бизнесменов с государственными реестрами и бороться с отмыванием средств.

Что было раньше: 6 декабря 2019 Верховная Рада поддержала закон, усиливший государственный контроль над финансовыми операциями. Его приняли в частности для выполнения требований МВФ и западных партнеров для получения от них финансовой помощи.

Украинская правда
Темы: отмывание денегбизнесЗеленскийДия
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