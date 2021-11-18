Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский хочет, чтобы в "Дії" отчитывались о конечных бенефициарах

Четверг, 18 ноября 2021, 19:53
Зеленский хочет, чтобы в Дії отчитывались о конечных бенефициарах
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который заставит бизнесменов отчитываться о конечных бенефициарных владельцах через "Дія".

Источник: заявление Зеленского на сайте Офиса президента, законопроект в реестре ВРУ

Прямая речь: "Я не позволю уничтожить необходимый стране инструмент для противодействия отмыванию преступных средств и обеспечения прозрачности. Украина стала первой страной в мире, которая начала публично отображать информацию о конечных бенефициарах юридических лиц, дав пример другим.

Я инициирую возможность предоставления необходимой информации в электронном виде – без очередей и прибавления ненужных бумажных документов. Вместо этого можно будет сделать несколько кликов в приложении "Дія". Комфортные условия для бизнеса, прозрачность и доступ к информации среди приоритетов моей работы".

Детали: По мнению президента, этот законопроект позволит эффективнее мониторить финансы юридических лиц и предотвращать легализацию незаконных средств.

Законопроект призван облегчить процессы отчетности для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц. В частности, хотят создать процедуру в приложении "Дія" в смартфоне.

В то же время, по словам Зеленского, закон позволит государству проверять отчеты бизнесменов с государственными реестрами и бороться с отмыванием средств.

Что было раньше: 6 декабря 2019 Верховная Рада поддержала закон, усиливший государственный контроль над финансовыми операциями. Его приняли в частности для выполнения требований МВФ и западных партнеров для получения от них финансовой помощи.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: отмывание денегбизнесЗеленскийДія
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
отмывание денег
Веерные отключения: в Николаеве будут выключать светофоры, уменьшат количество электротранспорта
Оккупанты убили 100 украинских спортсменов и тренеров
Российский генерал через бизнес-партнера Кивы отмывал средства в Украине – ГБР
Последние новости
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь может заставить РФ отказаться от агрессии
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный: Ротация в армии заставит искать дополнительный боекомплект
Все новости...
Реклама: