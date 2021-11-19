Зеленський призначив тимчасового керівника Закарпаття 

Президент Володимир Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Петра Добромільського.

Джерело: указ президента від 18 листопада

Деталі: Петро Добромільський до цього часу був заступником голови обласної державної адміністрації.

17 листопада Кабінет міністрів погодив звільнення голови Закарпатської області Анатолія Полоскова, а 18 листопада він сам написав заяву на звільнення. Разом із Полосковим заяви написали перший заступник голови ОДА та два заступники з чотирьох.

Нагадаємо: Уряд погодив призначення керівником Закарпатської ОДА директора виноробної компанії "Шато Чизай" Анатолія Полоскова в листопаді 2020 року.