Зеленський призначив тимчасового керівника Закарпаття
П'ятниця, 19 листопада 2021, 11:00
Президент Володимир Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Петра Добромільського.
Джерело: указ президента від 18 листопада
Деталі: Петро Добромільський до цього часу був заступником голови обласної державної адміністрації.
17 листопада Кабінет міністрів погодив звільнення голови Закарпатської області Анатолія Полоскова, а 18 листопада він сам написав заяву на звільнення. Разом із Полосковим заяви написали перший заступник голови ОДА та два заступники з чотирьох.
Нагадаємо: Уряд погодив призначення керівником Закарпатської ОДА директора виноробної компанії "Шато Чизай" Анатолія Полоскова в листопаді 2020 року.