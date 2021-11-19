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Зеленський призначив тимчасового керівника Закарпаття 

П'ятниця, 19 листопада 2021, 10:00
Зеленський призначив тимчасового керівника Закарпаття 
Петро Добромільський, фото carpathia.gov.ua

Президент Володимир Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації на Петра Добромільського.

Джерело: указ президента від 18 листопада 

Деталі: Петро Добромільський до цього часу був заступником голови обласної державної адміністрації.

17 листопада Кабінет міністрів погодив звільнення голови Закарпатської області Анатолія Полоскова, а 18 листопада він сам написав заяву на звільнення. Разом із Полосковим заяви написали перший заступник голови ОДА та два заступники з чотирьох.

Нагадаємо: Уряд погодив призначення керівником Закарпатської ОДА директора виноробної компанії "Шато Чизай" Анатолія Полоскова в листопаді 2020 року. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Закарпаттямісцева владаЗеленський
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