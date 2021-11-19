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Зеленский назначил временного руководителя Закарпатья

Пятница, 19 ноября 2021, 10:00
Зеленский назначил временного руководителя Закарпатья
Петр Добромильский, фото carpathia.gov.ua

Президент Владимир Зеленский временно возложил обязанности главы Закарпатской областной государственной администрации на Петра Добромильского.

Источник: указ президента от 18 ноября

Детали: Петр Добромильский до этого был заместителем главы облгосадминистрации.

17 ноября Кабинет министров согласовал увольнение главы Закарпатской области Анатолия Полоскова, а 18 ноября он сам написал заявление на увольнение. Вместе с Полосковым заявления написали первый заместитель главы ОГА и два заместителя из четырех.

Напомним: Правительство согласовало назначение руководителем Закарпатской ОГА директора винодельческой компании "Шато Чизай" Анатолия Полоскова в ноябре 2020 года.

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Темы: Закарпатьеместная властьЗеленский
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