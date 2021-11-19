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Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус – Ляшко

П'ятниця, 19 листопада 2021, 12:04
Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус – Ляшко
ВІКТОР ЛЯШКО. ФОТО: ДМИТРО ЛАРІН, УП

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що за останні два тижні в Україні поступово зменшується кількість хворих на коронавірус, що свідчить про те, що країна пройшла пік захворюваності. 

Джерело: Ляшко в ефірі телеканалу 1+1

Пряма мова: "Вперше за останні 11 тижнів 2 тижні поспіль ми бачимо зниження кількості випадків, кількості госпіталізацій і кількості летальних випадків.

Це свідчить про те, що ми як країна вже пройшли пік і прогнозовано – у нас буде зниження. Але дивлячись на ситуацію в Європейському Союзі, в країнах Європи, де пішло стрімке зростання, то є великий ризик, що може бути і повторна хвиля, яка відразу почнеться".

Деталі: За словами Ляшка, наразі вакцинованих принаймні однією дозою 40% українців.

Міністр додав, що питання бустерної дози вакцини піднімуть, коли хоча б 60% українців щепляться однією дозою вакцини проти коронавірусу. 

Передісторія: 

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019вакцинаціяЛяшко ВікторМОЗ
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