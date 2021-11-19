Україна пройшла пік захворюваності на коронавірус – Ляшко

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що за останні два тижні в Україні поступово зменшується кількість хворих на коронавірус, що свідчить про те, що країна пройшла пік захворюваності.

Джерело: Ляшко в ефірі телеканалу 1+1

Пряма мова: "Вперше за останні 11 тижнів 2 тижні поспіль ми бачимо зниження кількості випадків, кількості госпіталізацій і кількості летальних випадків.

Це свідчить про те, що ми як країна вже пройшли пік і прогнозовано – у нас буде зниження. Але дивлячись на ситуацію в Європейському Союзі, в країнах Європи, де пішло стрімке зростання, то є великий ризик, що може бути і повторна хвиля, яка відразу почнеться".

Деталі: За словами Ляшка, наразі вакцинованих принаймні однією дозою 40% українців.

Міністр додав, що питання бустерної дози вакцини піднімуть, коли хоча б 60% українців щепляться однією дозою вакцини проти коронавірусу.

Передісторія:

9 листопада міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні з’явилися перші позитивні ознаки стабілізації кількості пацієнтів, хворих на Covid-19.

Ляшко також заявив, що в міністерстві хочуть посилити карантинні обмеження в "жовтих зонах".

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