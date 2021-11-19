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Украина прошла пик заболеваемости на коронавирус – Ляшко

Пятница, 19 ноября 2021, 12:04
Украина прошла пик заболеваемости на коронавирус – Ляшко
ВИКТОР ЛЯШКО. ФОТО: ДМИТРИЙ ЛАРИН, УП

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за последние две недели в Украине постепенно уменьшается количество больных на коронавирус, что свидетельствует о том, что страна прошла пик заболеваемости.

Источник: Ляшко в эфире телеканала 1+1

Прямая речь: "Впервые за последние 11 недель 2 недели подряд мы видим снижение количества случаев, количества госпитализаций и количества летальных исходов.

Это свидетельствует о том, что мы как страна уже прошли пик и прогнозируемо – у нас будет понижение. Но, смотря на ситуацию в Европейском Союзе, в странах Европы, где пошел стремительный рост, то есть большой риск, что может быть и повторная волна, которая сразу начнется".

Детали: По словам Ляшко, сейчас вакцинированы по крайней мере одной дозой 40% украинцев.

Министр добавил, что вопросы бустерной дозы вакцины поднимут, когда хотя бы 60% украинцев будут привиты одной дозой вакцины против коронавируса.

Предыстория: 

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019вакцинацияЛяшко ВикторМинздрав
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