Іще дві області почали втрачати ознаки "червоної" зони
Львівська і Черкаська області почали втрачати ознаки "червоної" зони епідемічної небезпеки.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: На Львівщині 2 днів поспіль знижується завантаженість ліжок із киснем для covid-хворих, а на Черкащині почала знижуватися кількість госпіталізацій.
Якщо така динаміка збережеться і надалі, то ці регіони незабаром зможуть вийти з "червоної" зони.
Станом на 19 листопада у "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають Київ та 18 областей – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська та Черкаська.
У "помаранчевій" зоні – Закарпатська, Полтавська та Харківська області.
Ще три області – Кіровоградська, Тернопільська та Чернівецька – наразі "жовті".
Що було раніше: 16 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що із наступного тижня регіони України почнуть виходити з "червоної зони" епідемічної небезпеки.
Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- 15 листопада в Україні зафіксували антирекорд за летальними випадками – 838 смертей за добу.
- Станом на 14 листопада в трьох з вісімнадцяти областей з червоним рівнем епіднебезпеки почали покращуватися показники завантаженості ліжок і появи нових хворих, що може дозволити згодом цим областям вийти із "червоної зони". Це Луганська, Волинська і Херсонська області.