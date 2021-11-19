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Іще дві області почали втрачати ознаки "червоної" зони

П'ятниця, 19 листопада 2021, 12:35
Іще дві області почали втрачати ознаки червоної зони
Фото pixabay.com

Львівська і Черкаська області почали втрачати ознаки "червоної" зони епідемічної небезпеки.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: На Львівщині 2 днів поспіль знижується завантаженість ліжок із киснем для covid-хворих, а на Черкащині почала знижуватися кількість госпіталізацій.

Якщо така динаміка збережеться і надалі, то ці регіони незабаром зможуть вийти з "червоної" зони. 

 

Станом на 19 листопада у "червоній" зоні епіднебезпеки перебувають Київ та 18 областей – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська та Черкаська.

У "помаранчевій" зоні – Закарпатська, Полтавська та Харківська області.

Ще три області – Кіровоградська, Тернопільська та Чернівецька – наразі "жовті".   

Що було раніше: 16 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що із наступного тижня регіони України почнуть виходити з "червоної зони" епідемічної небезпеки.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • 15 листопада в Україні зафіксували антирекорд за летальними випадками – 838 смертей за добу.
  • Станом на 14 листопада в трьох з вісімнадцяти областей з червоним рівнем епіднебезпеки почали покращуватися показники завантаженості ліжок і появи нових хворих, що може дозволити згодом цим областям вийти із "червоної зони". Це Луганська, Волинська і Херсонська області.

Українська правда

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Теми: коронавірускарантинЛьвівщинаЧеркаська область
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