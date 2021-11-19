Еще две области начали терять признаки "красной" зоны

Львовская и Черкасская области начали терять признаки "красной" зоны эпидемической опасности.

Источник: данные Минздрава

Детали: Во Львовской области 2 дня подряд снижается загруженность кроватей с кислородом для covid-больных, а в Черкасской области начало снижаться количество госпитализаций.

Если такая динамика сохранится и дальше, то эти регионы в скором времени смогут выйти из "красной" зоны.

По состоянию на 19 ноября в "красной" зоне эпидопасности находятся Киев и 18 областей – Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская.

В "оранжевой" зоне – Закарпатская, Полтавская и Харьковская области.

Еще три области – Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая – "желтые".

Что было раньше: 16 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что со следующей недели регионы Украины начнут выходить из "красной зоны" эпидемической опасности.

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