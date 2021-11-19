Покушение на министра агрополитики Лещенко: заказчика-американца арестовали
Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца американского бизнесмена Курта Гросанса, которого подозревают в заказе покушения на министра аграрной политики Романа Лещенко.
Источник: "Ґрати", проинформированные собеседники УП
Детали: По версии следствия, американец нанял коллектора Дмитрия Коваленко, чтобы взыскать с Лещенко долг, но коллектор взял деньги и не выполнил обязательства, поэтому бизнесмен решил его убить.
Вместе с подельницей Еленой Богач он заказал коллектора киллеру, который на самом деле был полицейским под прикрытием.
В начале ноября полиция инсценировала покушение и убийство коллектора. После этого американец заказал нападение на министра Лещенко.
Второй подозреваемой Богач также избрали меру пресечения в виде ареста на 2 месяца.
Богач и Гросансу объявили подозрение по 4 статьям: похищение, вымогательство, нанесение тяжких телесных повреждений и покушение на убийство.
Богач на заседании не признала вину. Женщина заявила, что являлась помощницей Гросанса и не в курсе его конфликта с министром.
Американец на суде свалил все на Богач. Он сказал, что не понимает украинский и не знает, о чем она договаривалась с киллером.
Справка: В 2018 году американский предприниматель решил инвестировать почти 5 млн грн (250 тыс. долл.) в аграрный бизнес в Украине, топ-менеджером своей компании он нанял Лещенко. Предприниматель хотел выращивать в Украине сою.
Впоследствии Лещенко уволился, однако, по словам источников УП, тремя траншами вложенные средства американцу министр вернул.
Гроссанс, не получивший прибыли от вложения, подал в суд на Лещенко из-за морального ущерба. Бизнесмен якобы потерял прибыль от 2 урожаев и потребовал компенсации в 27 млн грн.
12 октября суд признал требования Гросанса безосновательными и ходатайство американца не удовлетворил.
Предыстория:
- 18 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил о задержании лиц, планировавших покушение на одного из министров украинского правительства.
- Позже оказалось, что гражданин США и гражданка Украины заказали покушение на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко.
- Лещенко заявил, что с начала его работы в министерстве ему и членам его семьи поступало много угроз, и этот процесс он назвал "постоянным", поэтому указом президента Владимира Зеленского у него есть государственная охрана.
- 17 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала назначение главы Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия Украины.