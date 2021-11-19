В Украине отстранили более 3,4 тысяч невакцинированных учителей
3 тысячи 415 учителей в Украине отстранены от работы в связи с отсутствием прививки против коронавируса.
Источник: ответ Министерства образования и ответ КГГА на запросы "Украинской правды"
Дословно МОН: "По оперативной информации местных органов управления в сфере образования, в Украине по состоянию на 18 ноября отстранено от работы 3 415 педагогических работников учреждений общего среднего образования".
Детали: По состоянию на сейчас 67,1 тысячи работников учреждений дошкольного, общего среднего, специализированного, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования еще не получили ни одной прививки против коронавируса. Это 5,7% от общего числа работников.
В то же время полный курс вакцинации против Covid-19 прошли 960,1 тысяч работников учебных заведений (или 81,1% от общего количества работников).
Еще 156,9 тысячи (или 13,2%) педагогов получили одну прививку против коронавируса.
Согласно ответу КГГА на запрос "УП", в Киеве по состоянию на 19 ноября вакцинировано 96,1% работников учреждений среднего образования (педагоги и технический персонал), из них вакцинировано учителей – 96,6%.
Предыстория:
- Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что с 8 ноября в Украине начали отстранять от работы сотрудников, подлежащих обязательной covid-вакцинации – в частности, чиновников и педагогов.
- В Черновицкой области по состоянию на 8 ноября от работы отстранили 378 педагогов области, которые не вакцинировались против коронавируса.
- С 8 ноября, когда Волынь перешла в "красную зону", в области официально отстранили от работы 995 невакцинированных работников образовательных учреждений.