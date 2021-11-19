Трьом обвинуваченим у справі Шеремета продовжили запобіжні заходи

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строки дії запобіжних заходів для трьох обвинувачених у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Джерело: головуюча суддя Оксана Голуб, яку цитує Укрінформ

Пряма мова судді: "Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження Антоненку строку дії запобіжного заходу — задовольнити. Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби - з 23:00 по 6:00 - із застосуванням електронного засобу контролю. Строк дії запобіжного заходу встановити 2 місяці — по 19 січня 2022 року включно".

Деталі: Також суд продовжив нічний домашній арешт для Юлії Кузьменко на 2 місяці - до 19 січня 2022 року, та строк дії обов’язків для Яни Дугарь - до 19 січня 2022 року включно.

Наступне засідання у справі заплановано на 6 грудня на 11:00.

Передісторія:

Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.

12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.

22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.

19 червня 2021 року керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівсяз Яною Дугарь, що проходить у справі Шеремета як підозрювана.

15 липня Арсена Авакова відправили у відставку з посади голови МВС, а 16 липня новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що буде оцінювати якість слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета після рішення суду.

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