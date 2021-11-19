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Трьом обвинуваченим у справі Шеремета продовжили запобіжні заходи

П'ятниця, 19 листопада 2021, 16:05
Трьом обвинуваченим у справі Шеремета продовжили запобіжні заходи
Фото: Українська правда

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строки дії запобіжних заходів для трьох обвинувачених у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Джерело: головуюча суддя Оксана Голуб, яку цитує Укрінформ

Пряма мова судді: "Суд ухвалив: клопотання прокурора про продовження Антоненку строку дії запобіжного заходу — задовольнити. Продовжити Антоненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби - з 23:00 по 6:00 - із застосуванням електронного засобу контролю. Строк дії запобіжного заходу встановити 2 місяці — по 19 січня 2022 року включно".

Деталі: Також суд продовжив нічний домашній арешт для Юлії Кузьменко на 2 місяці - до 19 січня 2022 року, та строк дії обов’язків для Яни Дугарь - до 19 січня 2022 року включно.

Наступне засідання у справі заплановано на 6 грудня на 11:00.

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня 2020 року слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває. Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. 
  • 19 червня 2021 року керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівсяз Яною Дугарь, що проходить у справі Шеремета як підозрювана.
  • 15 липня Арсена Авакова відправили у відставку з посади голови МВС, а 16 липня новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що буде оцінювати якість слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета після рішення суду.

Читайте також: Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

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Теми: Справа Шеремета
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