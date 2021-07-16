Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Монастирський про справу Шеремета: Дочекаюсь рішення суду, тоді будуть висновки

П'ятниця, 16 липня 2021, 12:04
Монастирський про справу Шеремета: Дочекаюсь рішення суду, тоді будуть висновки

Кандидат на посаду міністра внутрішніх справ Денис Монастирський буде оцінювати якість слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета після рішення суду.

Джерело: засідання Верховної Ради

Пряма мова: "По резонансним провадженням, зокрема по справі Шеремета. Зараз справа знаходиться в суді. Давайте дочекаємося цих результатів і після цього вже будуть зроблені необхідні висновки щодо роботи і якості правоохоронної системи".  

Деталі: Після представлення Верховна Рада проголосувала за призначення Монастирського міністром внутрішніх справ.

Знати більше: "Я не знаюсь на вибухівці. Я музикант". Андрій Антоненко та його захист відповідають на питання УП

Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді

Робота над помилками і незняті питання. Що означає нова версія слідства у справі Шеремета

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджував, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягала, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також критикувала експертизу.

   

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Справа Шеремета
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Справа Шеремета
Суд у справі вбивства Шеремета через 3 роки починається з початку
6 років після вбивства Шеремета: під час війни суд зупинився, всі обвинувачені на свободі
Суд продовжив нічний домашній арешт Антоненку, але дозволив зняти електронний браслет
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: