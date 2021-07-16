Монастирський про справу Шеремета: Дочекаюсь рішення суду, тоді будуть висновки
Кандидат на посаду міністра внутрішніх справ Денис Монастирський буде оцінювати якість слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета після рішення суду.
Джерело: засідання Верховної Ради
Пряма мова: "По резонансним провадженням, зокрема по справі Шеремета. Зараз справа знаходиться в суді. Давайте дочекаємося цих результатів і після цього вже будуть зроблені необхідні висновки щодо роботи і якості правоохоронної системи".
Деталі: Після представлення Верховна Рада проголосувала за призначення Монастирського міністром внутрішніх справ.
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Вбивство Шеремета. Що відбувається зі справою, відкриті питання та відповіді
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Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали трьох підозрюваниху вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь.
- 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
- Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджував, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягала, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також критикувала експертизу.