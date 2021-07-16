Монастирський про справу Шеремета: Дочекаюсь рішення суду, тоді будуть висновки

Кандидат на посаду міністра внутрішніх справ Денис Монастирський буде оцінювати якість слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета після рішення суду.

Джерело: засідання Верховної Ради

Пряма мова: "По резонансним провадженням, зокрема по справі Шеремета. Зараз справа знаходиться в суді. Давайте дочекаємося цих результатів і після цього вже будуть зроблені необхідні висновки щодо роботи і якості правоохоронної системи".

Деталі: Після представлення Верховна Рада проголосувала за призначення Монастирського міністром внутрішніх справ.

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