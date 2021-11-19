Трем обвиняемым по делу Шеремета продлили меры пресечения

Шевченковский районный суд Киева продлил сроки действия меры пресечения для трех обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: председательствующая судья Оксана Голуб, которую цитирует Укринформ

Прямая речь судьи: "Суд принял: ходатайство прокурора о продлении Антоненко срока меры пресечения – удовлетворить. Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток - с 23:00 по 6:00 - с применением электронного средства контроля. Срок действия меры пресечения установить 2 месяца - по 19 января 2022 включительно".

Детали: Также суд продлил ночной домашний арест Юлии Кузьменко на 2 месяца - до 19 января 2022 года, и срок действия обязанностей для Яны Дугарь - до 19 января 2022 года включительно.

Следующее заседание по делу намечено на 6 декабря на 11:00.

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.

19 июня 2021 года руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с Яной Дугарь, которая проходит по делу Шеремета как подозреваемая.

15 июля Арсена Авакова отправили в отставку с должности главы МВД, а 16 июля новый министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что будет оценивать качество следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета после решения суда.

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