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Трем обвиняемым по делу Шеремета продлили меры пресечения

Пятница, 19 ноября 2021, 17:05
Фото: Украинская правда

Шевченковский районный суд Киева продлил сроки действия меры пресечения для трех обвиняемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: председательствующая судья Оксана Голуб, которую цитирует Укринформ

Прямая речь судьи: "Суд принял: ходатайство прокурора о продлении Антоненко срока меры пресечения – удовлетворить. Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток - с 23:00 по 6:00 - с применением электронного средства контроля. Срок действия меры пресечения установить 2 месяца - по 19 января 2022 включительно".

Детали: Также суд продлил ночной домашний арест Юлии Кузьменко на 2 месяца - до 19 января 2022 года, и срок действия обязанностей для Яны Дугарь - до 19 января 2022 года включительно.

Следующее заседание по делу намечено на 6 декабря на 11:00.

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали троих подозреваемыхв убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
  • 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается. Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим.
  • 19 июня 2021 года руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с Яной Дугарь, которая проходит по делу Шеремета как подозреваемая.
  • 15 июля Арсена Авакова отправили в отставку с должности главы МВД, а 16 июля новый министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что будет оценивать качество следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета после решения суда.

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Темы: Дело Шеремета
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