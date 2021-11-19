Зеленський, Єрмак та усі представники влади проігнорували ефір Шустера щодо "вагнерівців"

Жоден з представників влади, включаючи президента Володимира Зеленського та главу ОП Андрія Єрмака, не відповів на запрошення в студію, щоб обговорити питання "вагнерівців".

Джерело: ефір "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова Шустера: "Люди, які були запрошені на цю програму та вирішили не прийти – президент, голова Офісу президента, голова СБУ, голова ДБР, Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" та член комітету з питань нацбезпеки, Ірина Верещук – віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Чому не прийшли ці люди – таке востаннє я бачив, коли влада не приходила, то були вже далекі часи, здавалося б, Януковича.

Але я думаю, що не прийшли, бо нічого хорошого сказати на цю тему не можна. Ми сьогодні говоритимемо про спецоперацію із заманювання та захоплення російських найманців, які чинили військові злочини на сході України".

Деталі: Натомість в студії присутні журналістка Яніна Соколова, яка напередодні опублікувала документи щодо спецоперації із затримання "вагнерівців", Юрій Бутусов, Дмитро Гордон, нардеп Роман Костенко та екссекретар РНБО Олександр Турчинов.

В ефірі мав бути також ексголова Головного управління розвідки Василь Бурба, але за декілька годин до ефіру його викликали на допит до СБУ. Тому з Бурбою Шустер показав відеоінтерв'ю, записане зарання.