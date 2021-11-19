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Зеленский, Ермак и все представители власти проигнорировали эфир Шустера по поводу "вагнеровцев"

Пятница, 19 ноября 2021, 20:22
Зеленский, Ермак и все представители власти проигнорировали эфир Шустера по поводу вагнеровцев
скриншот с эфира

Ни один из представителей власти, включая президента Владимира Зеленского и главу ОП Андрея Ермака, не ответил по приглашению в студию, чтобы обсудить вопрос по "вагнеровцам".

Источник: эфир "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь Шустера: "Люди, которые были приглашены на эту программу и решили не прийти – президент, глава Офиса президента, глава СБУ, глава ДБР, Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" и член комитета по вопросам нацбезопасности, Ирина Верещук – вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории.

Почему не пришли эти люди – такое в последний раз я видел, когда власть не приходила, это были времена уже далекие, казалось бы, Януковича.

Но я думаю, что не пришли, потому что ничего хорошего сказать на эту тему нельзя. Мы сегодня будем говорить о спецоперации по заманиванию и захвату российских наемников, которые совершали военные преступления на востоке Украины".

Детали: Вместо этого в студии присутствуют журналистка Янина Соколова, которая накануне опубликовала документы по спецоперации по задержанию "вагнеровцев", Юрий Бутусов, Дмитрий Гордон, нардеп Роман Костенко и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.

В эфире должен был быть также экс-председатель Главного управления разведки Василий Бурба, но за несколько часов до эфира его вызвали на допрос в СБУ. Поэтому с Бурбой Шустер показал видео-интервью, записанное заранее.

Роман Петренко, УП

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Темы: ЗеленскийАндрей ЕрмакВагнер
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