Рада оперативно розгляне відставку п'ятьох міністрів

Верховна Рада розгляне низку кадрових змін у Кабінеті міністрів на пленарному засіданні у середу 3 листопада.

Джерело: представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм

Деталі: Зокрема, за словами Мельничука, 3 листопада під час пленарного засідання, Верховна Рада розгляне урядові кадрові питання, а саме:



- про звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів;



- про звільнення Олексія Любченка з посади першого віцепрем’єра – міністра економіки;



- про звільнення Олексія Резнікова з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій;



- про звільнення Олега Уруського з посади віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості;



- про звільнення Андрія Тарана з посади міністра оборони.

Чому це важливо: Ще з літа у владних коридорах мусувалася тема перестановок в уряді Дениса Шмигаля. Розглядались різні варіанти кадрових ротацій. "Слуга народу" визначилась із кандидатами "на вихід" в кінці жовтня.

Передісторія:

1 листопада Олексій Резніков подав заяву про звільнення з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за власним бажанням.

Того ж дня фракція "Слуга народу" підтримала висунення нардепки Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а Олексія Резнікова - на міністра оборони.

Також самі подали у відставку віцепрем’єр та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський (1 листопада), міністр економіки Олексій Любченко (2 листопада) та Андрій Таран (2 листопада).

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