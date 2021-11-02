Таран подав у відставку з посади міністра оборони
Андрій Таран подав заяву про відставку з посади міністра оборони напередодні розгляду кадрових питань Кабінету міністрів у парламенті.
Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук
Дослівно: "Міністр оборони України Андрій Таран подав заяву про відставку до Верховної Ради України".
Цьому передувало: 1 листопада Олексій Резніков подав заяву про звільнення з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за власним бажанням.
Того ж дня фракція "Слуга народу" підтримала висунення нардепки Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а Олексія Резнікова – на міністра оборони.
Також самі подали у відставку віцепрем’єр та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський (1 листопада) і міністр економіки Олексій Любченко (2 листопада).
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував розгляд кадрових питань Кабінету міністрів у середу й четвер.
В Андрія Тарана був конфлікт із колишнім главою Генштабу Русланом Хомчаком. Ще навесні на Банковій обговорювали як варіант виходу з кризи одночасну відставку голови Генштабу і міністра оборони.
У вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав Тарана професійною людиною і професійним військовим, який перебуває "на своєму місці".
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