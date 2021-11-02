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Таран подав у відставку з посади міністра оборони

Вівторок, 2 листопада 2021, 18:43
Андрій Таран, фото з сайту Міноборони mil.gov.ua

Андрій Таран подав заяву про відставку з посади міністра оборони напередодні розгляду кадрових питань Кабінету міністрів у парламенті. 

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

Дослівно: "Міністр оборони України Андрій Таран  подав заяву про відставку до Верховної Ради України".

Цьому передувало: 1 листопада Олексій Резніков подав заяву про звільнення з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за власним бажанням.

Того ж дня фракція "Слуга народу" підтримала висунення нардепки Ірини Верещук на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, а Олексія Резнікова – на міністра оборони.

Також самі подали у відставку віцепрем’єр та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський (1 листопада) і міністр економіки Олексій Любченко (2 листопада).

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував розгляд кадрових питань Кабінету міністрів у середу й четвер

В Андрія Тарана був конфлікт із колишнім главою Генштабу Русланом Хомчаком. Ще навесні на Банковій обговорювали як варіант виходу з кризи одночасну відставку голови Генштабу і міністра оборони.

У вересні прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав Тарана професійною людиною і професійним військовим, який перебуває "на своєму місці".

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Олена Рощенко, УП
Теми: Таран АндрійМіноборониКабінет міністрів


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