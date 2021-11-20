Бокс: українець Далакян ефектним нокаутом захистив титул чемпіона світу

Український боксер Артем Далакян захистив чемпіонський титул WBA у найлегшій вазі – у 12-раундовому поєдинку українець переміг панамця Луїса Консепсьйона.

Джерело: Суспільне

Деталі: 34-річний Далакян вийшов на ринг уперше з лютого 2020 року. Тоді він переміг венесуельця Госбера Переса одностайним рішенням суддів.

Захищати чемпіонський титул у найлегшій вазі українець мав після того, як у серпні WBA зобов'язала його провести поєдинок. Саме Консепсьйон був претендентом на пояс українського боксера, і Далакян мав провести бій, інакше б втратив чемпіонський титул.

Стартові чотири раунди поєдинку проходили під контролем Далакяна. Українець дозволяв атакувати 36-річному панамцю, проте особливих загроз удари панамця не несли. Натомість, сам чемпіон проводив активні комбінації та контратакував боковими ударами.

У п'ятому раунді Далакян двічі відправляв Консепсьйона у нокдаун. Але 36-річному боксеру вдалося підвестися та протриматися до гонгу.

Далакян продовжив атакувати Консепсьйона у наступних раундах. На початку дев'ятого раунду панамець втретє опинився у нокдауні, а вже через кілька секунд рефері зупинив бій, оголосивши про технічний нокаут.

Таким чином Артем Далакян продовжив свою безпрограшну серію у професіональному боксі, тепер його статистика складає 21-0 (15 КО).

Далакян уп'яте успішно захистив чемпіонський титул WBA у найлегшій вазі. Чемпіоном український боксер став ще у лютому 2018-го, здолавши американця Браяна Вілорію.

Нагадаємо: