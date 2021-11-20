Бокс: украинец Далакян эффектным нокаутом защитил титул чемпиона мира
Украинский боксер Артем Далакян защитил чемпионский титул WBA в самом легком весе – в 12-раундовом поединке украинец победил панамца Луиса Консепсьона.
Источник: Суспільне
Детали: 34-летний Далакян вышел на ринг впервые с февраля 2020 года. Тогда он победил венесуэльца Госбера Переса единогласным решением судей.
Защищать чемпионский титул в самом легком весе украинец должен был после того, как в августе WBA обязала его провести поединок. Консепсьон был претендентом на пояс украинского боксера, и Далакян должен был провести бой, иначе бы потерял чемпионский титул.
Стартовые четыре раунда поединка проходили под контролем Далакяна. Украинец разрешал атаковать 36-летнему панамцу, однако особых угроз удары панамца не несли. Сам же чемпион проводил активные комбинации и контратаковал боковыми ударами.
В пятом раунде Далакян дважды отправлял Консепсьона в нокдаун. Но 36-летнему боксеру удалось подняться и продержаться до гонга.
Далакян продолжил атаковать Консепсьона в следующих раундах. В начале девятого раунда панамец третий раз оказался в нокдауне, а уже через несколько секунд рефери остановил бой, объявив о техническом нокауте.
Таким образом, Артем Далакян продолжил свою беспроигрышную серию в профессиональном боксе, теперь его статистика составляет 21-0 (15 КО).
Далакян в пятый раз успешно защитил чемпионский титул WBA в самом легком весе. Чемпионом украинский боксер стал еще в феврале 2018-го, одолев американца Брайана Виллорию.
Напомним:
- В сентябре Александр Усик завоевал чемпионские титулы WBA, WBO и IBF, одолев Энтони Джошуа.
- Единственная медаль Украины на чемпионате мира-2021 по боксу стала золотой, 19-летний Юрий Захареев одержал победу 6 ноября.