Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Бокс: украинец Далакян эффектным нокаутом защитил титул чемпиона мира

Суббота, 20 ноября 2021, 22:41

Украинский боксер Артем Далакян защитил чемпионский титул WBA в самом легком весе – в 12-раундовом поединке украинец победил панамца Луиса Консепсьона.

Источник: Суспільне

Детали: 34-летний Далакян вышел на ринг впервые с февраля 2020 года. Тогда он победил венесуэльца Госбера Переса единогласным решением судей.

Защищать чемпионский титул в самом легком весе украинец должен был после того, как в августе WBA обязала его провести поединок. Консепсьон был претендентом на пояс украинского боксера, и Далакян должен был провести бой, иначе бы потерял чемпионский титул.

Стартовые четыре раунда поединка проходили под контролем Далакяна. Украинец разрешал атаковать 36-летнему панамцу, однако особых угроз удары панамца не несли. Сам же чемпион проводил активные комбинации и контратаковал боковыми ударами.

В пятом раунде Далакян дважды отправлял Консепсьона в нокдаун. Но 36-летнему боксеру удалось подняться и продержаться до гонга.

Далакян продолжил атаковать Консепсьона в следующих раундах. В начале девятого раунда панамец третий раз оказался в нокдауне, а уже через несколько секунд рефери остановил бой, объявив о техническом нокауте.

Таким образом, Артем Далакян продолжил свою беспроигрышную серию в профессиональном боксе, теперь его статистика составляет 21-0 (15 КО).

Далакян в пятый раз успешно защитил чемпионский титул WBA в самом легком весе. Чемпионом украинский боксер стал еще в феврале 2018-го, одолев американца Брайана Виллорию.

Напомним:

Темы: спорт
powered by lun.ua
Главное сегодня

В США внедорожник въехал в рождественский парад

В Нидерландах продолжаются COVID-протесты с беспорядками

Представитель Зеленского: "Вагнергейт" расследуют по трем направлениям

Данилов: Россия пытается поднять ставки на переговорах

фото, видео, обновленоМитингующие пытались прорваться к Офису президента

фото, дополнено"Их ложь унижает": на Майдане развернули баннер с Зеленским и Ермаком

Все новости...
спорт
"Шахтер" в последние минуты вырвал победу у "Руха"
Петраков стал главным тренером сборной Украины
"Это была игра на результат" – тренер сборной Украины по футболу
Последние новости
08:00
Главные новости воскресенья и ночи: митингующие под ОП, 92 тысячи военных РФ возле Украины
07:19
Оккупанты били в сторону Попасной и Катериновки — штаб
06:50
"Нет выбора": Токио рассматривает возможность высвободить нефть после запроса США — СМИ
05:56
Похищение миссионеров на Гаити: двух заложников освободили
04:55
4 тысячи человек в мире умерли от COVID — меньше всего за год пандемии
03:47
В США внедорожник въехал в рождественский парад
02:50
Переворот в Судане: военные согласились освободить премьера
01:50
Боевик "ХАМАС" открыл огонь в Старом городе Иерусалима
00:48
В Нидерландах продолжаются COVID-протесты с беспорядками
23:55
Мужская сборная Украины по шахматам выиграла чемпионат Европы
Все новости...