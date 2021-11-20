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Бокс: украинец Далакян эффектным нокаутом защитил титул чемпиона мира

Суббота, 20 ноября 2021, 21:41
Бокс: украинец Далакян эффектным нокаутом защитил титул чемпиона мира
Артем Далакян, скрин с видео

Украинский боксер Артем Далакян защитил чемпионский титул WBA в самом легком весе – в 12-раундовом поединке украинец победил панамца Луиса Консепсьона.

Источник: Суспільне

Детали: 34-летний Далакян вышел на ринг впервые с февраля 2020 года. Тогда он победил венесуэльца Госбера Переса единогласным решением судей.

Защищать чемпионский титул в самом легком весе украинец должен был после того, как в августе WBA обязала его провести поединок. Консепсьон был претендентом на пояс украинского боксера, и Далакян должен был провести бой, иначе бы потерял чемпионский титул.

Стартовые четыре раунда поединка проходили под контролем Далакяна. Украинец разрешал атаковать 36-летнему панамцу, однако особых угроз удары панамца не несли. Сам же чемпион проводил активные комбинации и контратаковал боковыми ударами.

В пятом раунде Далакян дважды отправлял Консепсьона в нокдаун. Но 36-летнему боксеру удалось подняться и продержаться до гонга.

Далакян продолжил атаковать Консепсьона в следующих раундах. В начале девятого раунда панамец третий раз оказался в нокдауне, а уже через несколько секунд рефери остановил бой, объявив о техническом нокауте.

Таким образом, Артем Далакян продолжил свою беспроигрышную серию в профессиональном боксе, теперь его статистика составляет 21-0 (15 КО).

Далакян в пятый раз успешно защитил чемпионский титул WBA в самом легком весе. Чемпионом украинский боксер стал еще в феврале 2018-го, одолев американца Брайана Виллорию.

Напомним:

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Темы: спорт
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