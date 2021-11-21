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Після повені в Канаді рятувальники знайшли тіла трьох загиблих

Неділя, 21 листопада 2021, 02:20
ФОТО: CBC

У Британській Колумбії (Канада) рятувальники знайшли три тіла після сильних злив, які спричинили повені та зсуви, а також призвели до дефіциту їжі та палива.

Джерело: Reuters

Деталі: Найзахідніша провінція Канади оголосила надзвичайний стан після місячних опадів, які випали за два дні.

Опади розмили дороги та паралізували залізничні сполучення, відрізавши Ванкувер від решти країни та повністю заблокувавши доступ до деяких міст.

За прогнозами синоптиків, негода знову вразить північну Британську Колумбію в неділю і принесе сильні дощі.

Головний коронер провінції Ліза Лапоент заявила, що після злив було знайдено ще три тіла, окрім того, про яке повідомляли в понеділок.

Крім того, рятувальники не змогли дістатися до 5-го загиблого внаслідок зсувів.

Що передувало: Зливи в деяких частинах Британської Колумбії (Канада) спричинили зсуви, заливши автомагістралі, заблокувавши десятки транспортних засобів, а також спричинили евакуацію та попередження про повені.

У Британській Колумбії (Канада) і штаті Вашингтон (США) потужний шторм залишив без світла десятки тисяч людей, відомо також про загиблу жінку і зникнення людей.

У західній провінції Канади Британська Колумбія оголосили надзвичайний стан – після того, як потужний шторм перервав автомобільне та залізничне сполучення в регіоні.

Теми: Канадапогодастихійне лихо


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