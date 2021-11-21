После наводнения в Канаде спасатели нашли тела троих погибших

В Британской Колумбии (Канада) спасатели нашли три тела после сильных ливней, повлекших наводнения и оползни, а также привели к дефициту пищи и топлива.

Источник: Reuters

Детали: Самая западная провинция Канады объявила чрезвычайное положение после выпавших за два дня месячных осадков.

Осадки размыли дороги и парализовали железнодорожные сообщения, отрезав Ванкувер от остальной страны и полностью заблокировав доступ в некоторые города.

По прогнозам синоптиков, непогода снова поразит северную Британскую Колумбию в воскресенье и принесет сильные дожди.

Главный коронер провинции Лиза Лапоент заявила, что после проливных дождей были найдены еще три тела, кроме того, о котором сообщали в понедельник.

Кроме того, спасатели не смогли добраться до 5-го погибшего в результате оползней.

Что предшествовало: Ливни в некоторых частях Британской Колумбии (Канада) повлекли оползни, залив автомагистрали, заблокировав десятки транспортных средств, а также повлекли за собой эвакуацию и предупреждения о наводнениях.

В Британской Колумбии (Канада) и штате Вашингтон (США) мощный шторм оставил без света десятки тысяч человек, известно также о погибшей женщине и исчезновении людей.

В западной провинции Канады Британская Колумбия объявили чрезвычайное положение – после того, как мощный шторм прервал автомобильное и железнодорожное сообщение в регионе.