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Викрадення місіонерів на Гаїті: двох заручників звільнили

Понеділок, 22 листопада 2021, 05:56
Michael M. Santiago/Getty Images

Двох людей із групи з 17 місіонерів зі США та Канади, викрадених озброєною бандою на Гаїті минулого місяця, звільнили.

Джерело: американська організація Christian Aid Ministries, представник Гаїтянської національної поліції Гері Дерозьє у Reuters

Деталі: В організації зазначили, що не можуть надати або підтвердити імена тих, хто був звільнений. Однак уточнюється, що ці дві людини були "у безпеці, у доброму гуморі і про них дбають".

У розмові з Reuters Гері Дерозьє підтвердив, що в неділю було звільнено двох заручників.

Передісторія:

  • 17 жовтня стало відомо, що банда в Порт-о-Пренсі, столиці Гаїті, викрала 17 християнських місіонерів із США та членів їхніх сімей. До числа викрадених належать п'ятеро дітей, в тому числі восьмимісячна дитина.
  • Були викрадені 16 американців та 1 канадець.
  • Група була на Гаїті, щоб відвідати дитячий будинок.
  • Місіонерів викрали з автобуса, який прямував до аеропорту.
  • Місіонерів утримує банда "400 мавозо". За кожного з місіонерів вимагають викуп – мільйон доларів.



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