Викрадення місіонерів на Гаїті: двох заручників звільнили
Понеділок, 22 листопада 2021, 05:56
Двох людей із групи з 17 місіонерів зі США та Канади, викрадених озброєною бандою на Гаїті минулого місяця, звільнили.
Джерело: американська організація Christian Aid Ministries, представник Гаїтянської національної поліції Гері Дерозьє у Reuters
Деталі: В організації зазначили, що не можуть надати або підтвердити імена тих, хто був звільнений. Однак уточнюється, що ці дві людини були "у безпеці, у доброму гуморі і про них дбають".
У розмові з Reuters Гері Дерозьє підтвердив, що в неділю було звільнено двох заручників.
Передісторія:
- 17 жовтня стало відомо, що банда в Порт-о-Пренсі, столиці Гаїті, викрала 17 християнських місіонерів із США та членів їхніх сімей. До числа викрадених належать п'ятеро дітей, в тому числі восьмимісячна дитина.
- Були викрадені 16 американців та 1 канадець.
- Група була на Гаїті, щоб відвідати дитячий будинок.
- Місіонерів викрали з автобуса, який прямував до аеропорту.
- Місіонерів утримує банда "400 мавозо". За кожного з місіонерів вимагають викуп – мільйон доларів.