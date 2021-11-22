Викрадення місіонерів на Гаїті: двох заручників звільнили

Двох людей із групи з 17 місіонерів зі США та Канади, викрадених озброєною бандою на Гаїті минулого місяця, звільнили.

Джерело: американська організація Christian Aid Ministries, представник Гаїтянської національної поліції Гері Дерозьє у Reuters

Деталі: В організації зазначили, що не можуть надати або підтвердити імена тих, хто був звільнений. Однак уточнюється, що ці дві людини були "у безпеці, у доброму гуморі і про них дбають".

У розмові з Reuters Гері Дерозьє підтвердив, що в неділю було звільнено двох заручників.

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