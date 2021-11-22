Похищение миссионеров на Гаити: двух заложников освободили

Двух человек из группы из 17 миссионеров из США и Канады, похищенных вооруженной бандой на Гаити в прошлом месяце, освободили.

Источник: американская организация Christian Aid Ministries, представитель Гаитянской национальной полиции Гэри Дерозье в Reuters

Детали: В организации отметили, что не могут предоставить или подтвердить имена освобожденных. Однако уточняется, что эти два человека были "в безопасности, в хорошем настроении и о них заботятся".

В разговоре с Reuters Гэри Дерозье подтвердил, что в воскресенье были освобождены два заложника.

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