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Похищение миссионеров на Гаити: двух заложников освободили

Понедельник, 22 ноября 2021, 05:56
Michael M. Santiago/Getty Images

Двух человек из группы из 17 миссионеров из США и Канады, похищенных вооруженной бандой на Гаити в прошлом месяце, освободили.

Источник: американская организация Christian Aid Ministries, представитель Гаитянской национальной полиции Гэри Дерозье в Reuters

Детали: В организации отметили, что не могут предоставить или подтвердить имена освобожденных. Однако уточняется, что эти два человека были "в безопасности, в хорошем настроении и о них заботятся".

В разговоре с Reuters Гэри Дерозье подтвердил, что в воскресенье были освобождены два заложника.

Предыстория:

  • 17 октября стало известно, что банда в Порт-о-Пренсе, столице Гаити, похитила 17 христианских миссионеров из США и членов их семей. К числу похищенных принадлежат пятеро детей, в том числе восьмимесячный ребенок.
  • Были похищены 16 американцев и 1 канадец.
  • Группа была на Гаити, чтобы навестить детский дом.
  • Миссионеров похитили из автобуса, который следовал в аэропорт.
  • Миссионеров удерживает банда "400 мавозо". За каждого из миссионеров требуют выкуп - миллион долларов.

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