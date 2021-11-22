Похищение миссионеров на Гаити: двух заложников освободили
Понедельник, 22 ноября 2021, 04:56
Двух человек из группы из 17 миссионеров из США и Канады, похищенных вооруженной бандой на Гаити в прошлом месяце, освободили.
Источник: американская организация Christian Aid Ministries, представитель Гаитянской национальной полиции Гэри Дерозье в Reuters
Детали: В организации отметили, что не могут предоставить или подтвердить имена освобожденных. Однако уточняется, что эти два человека были "в безопасности, в хорошем настроении и о них заботятся".
В разговоре с Reuters Гэри Дерозье подтвердил, что в воскресенье были освобождены два заложника.
Предыстория:
- 17 октября стало известно, что банда в Порт-о-Пренсе, столице Гаити, похитила 17 христианских миссионеров из США и членов их семей. К числу похищенных принадлежат пятеро детей, в том числе восьмимесячный ребенок.
- Были похищены 16 американцев и 1 канадец.
- Группа была на Гаити, чтобы навестить детский дом.
- Миссионеров похитили из автобуса, который следовал в аэропорт.
- Миссионеров удерживает банда "400 мавозо". За каждого из миссионеров требуют выкуп - миллион долларов.