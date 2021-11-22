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Дві області покинуть "червону" зону Covid-19 – Ляшко

Понеділок, 22 листопада 2021, 10:47
ВІКТОР ЛЯШКО, ФОТО ДМИТРА ЛАРІНА, УП

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що на цьому тижні Луганська та Львівська області покинуть "червону" зону карантину.

Джерело: брифінг міністра 22 листопада

Пряма мова: "За карантинними індикаторами Луганська і Львівська області виходять із червоного рівня епідемічної небезпеки. Тому на цьому тижні ініціюватимемо засідання державної комісії із техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій".

Деталі: За словами Ляшка, наразі в Україні провели 22,7 млн щеплень. Принаймні 41% українців отримали одну дозу вакцини, а 31,5% населення - вакциновано від коронавірусу повністю. 

Передісторія: 

  • 19 листопада Ляшко заявив, що за останні два тижні в Україні поступово зменшується кількість хворих на коронавірус, що свідчить про те, що країна пройшла пік захворюваності
  • 9 листопада міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні з’явилися перші позитивні ознаки стабілізації кількості пацієнтів, хворих на Covid-19.
  • Ляшко також заявив, що в міністерстві хочуть посилити карантинні обмеження в "жовтих зонах".

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: карантинCovid-2019вакцинаціяУкраїнакоронавірус


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