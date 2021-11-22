Две области покинут "красную" зону Covid-19 – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на этой неделе Луганская и Львовская области покинут "красную" зону карантина.

Источник: брифинг министра 22 ноября

Прямая речь: "По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям".

Детали: По словам Ляшко, сейчас в Украине провели 22,7 млн прививок. По крайней мере, 41% украинцев получили одну дозу вакцины, а 31,5% населения - вакцинировано от коронавируса полностью.

Предыстория:

19 ноября Ляшко заявил, что за последние две недели в Украине постепенно уменьшается количество больных на коронавирус, что свидетельствует о том, что страна прошла пик заболеваемости.

9 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества пациентов, больных Covid-19.

Ляшко также заявил, что в министерстве хотят ужесточить карантинные ограничения в "желтых зонах".

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