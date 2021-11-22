Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Две области покинут "красную" зону Covid-19 – Ляшко

Понедельник, 22 ноября 2021, 10:47
ВИКТОР ЛЯШКО, ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на этой неделе Луганская и Львовская области покинут "красную" зону карантина.

Источник: брифинг министра 22 ноября

Прямая речь: "По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. Поэтому на этой неделе будем инициировать заседание государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям".

Детали: По словам Ляшко, сейчас в Украине провели 22,7 млн прививок. По крайней мере, 41% украинцев получили одну дозу вакцины, а 31,5% населения - вакцинировано от коронавируса полностью.

Предыстория: 

  • 19 ноября Ляшко заявил, что за последние две недели в Украине постепенно уменьшается количество больных на коронавирус, что свидетельствует о том, что страна прошла пик заболеваемости.
  • 9 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине появились первые положительные признаки стабилизации количества пациентов, больных Covid-19.
  • Ляшко также заявил, что в министерстве хотят ужесточить карантинные ограничения в "желтых зонах".

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: карантинCovid-2019вакцинацияУкраинакоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

Байден почтил память жертв Голодомора и заверил Украину в поддержке США

Новости 24 ноября: митинг антивакцинаторов, Германия и движение Украины в ЕС

расследование УП, видеоЮбилей Ермака праздновали на госдаче в Карпатах, а гостей возили вертолетами ГСЧС

Украина пообещала МВФ, что до конца года будут привиты 17 миллионов граждан

ВОЗ советует странам подумать над обязательной вакцинацией против COVID-19

На каналах Ахметова уверены, что "слуги" обиделись на обсуждение "Вагнергейта"

Все новости...
карантин
В Киеве школьники и студенты возвращаются к обычному обучению
В "красной" зоне до сих пор находятся 18 областей и Киев – Минздрав
В Нидерландах Covid-протесты переросли в беспорядки, полиция применила оружие
Последние новости
22:14
Лига Чемпионов: "Шахтер" проиграл "Интеру" и упустил шанс на плей-офф
22:04
80% победителей конкурса на работу в БЭБ являются бывшими сотрудниками налоговой – медиа
21:57
Спикер Зеленского не знает, где и как президент праздновал юбилей Ермака
21:37
Украина пообещала МВФ не вводить налог на выведенный капитал
21:29
Премьер Эстонии призвала предотвратить дальнейшую российскую агрессию против Украины
21:23
В Энергоатоме заявили, что не претендуют на средства для производителей "зеленой" энергии
21:15
Байден почтил память жертв Голодомора и заверил Украину в поддержке США
20:57
Новости 24 ноября: митинг антивакцинаторов, Германия и движение Украины в ЕС
20:43
Глава Евросовета поговорил с Путиным о наращивании сил РФ у границ Украины
20:29
США осудили задержание крымских татар в оккупированном Симферополе
Все новости...