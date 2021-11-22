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Корнієнко: у "Слузі народу" зараз до 1000 членів партії по всій країні

Понеділок, 22 листопада 2021, 12:10
Корнієнко: у Слузі народу зараз до 1000 членів партії по всій країні
ОЛЕКСАНДР КОРНІЄНКО НА ЗʼЇЗДІ ПАРТІЇ, ФОТО ПРЕССЛУЖБИ “СЛУГИ НАРОДУ”

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, який нещодавно пішов із поста голови партії "Слуга народу", заявив, що наразі до тисячі людей по всій країні є членами партії.

Джерело: Корнієнка в інтерв’ю "Фокус"

Пряма мова: "До 1 тис. людей, я вважаю. Це члени партії. Ще кілька тисяч місцевих депутатів хочуть вступити до партії.

У нас є номінаційні комітети, вони збираються в регіо­нах із різною періодичністю. Якщо більше ніж 6 тис. стануть членами партії, це буде нормально".

Деталі: За словами Корнієнка, у "Слузі народу" хочуть, аби депутати "СН" у місцевих радах також ставали членами партії: "Ми як партія безправні стосовно наших місцевих фракцій. Ми не можемо розпустити будь-яку зі своїх фракцій, починаючи з ВР, закінчуючи місцевою, тому що фракція — це окрема гілка".

Пряма мова: "Уже рік минув із початку присяги, яку принесли депутати на місцях, зараз можна запускати процес відклику, але у нас немає механізму.

У нас були випадки, коли в місцевих радах фракції приймали рішення всупереч позиціям обласної або центральної партійної організації. Ми їх збирали на зум, виховували, загрожували, просили. Вони все одно приймали рішення".

Нагадаємо: 

  • Перший заступник голови Верховної Ради й голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що його політична сила вже виконала 42% передвиборчих обіцянок.

Українська правда

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Теми: Олександр Корнієнко Слуга народуВерховна Рада
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