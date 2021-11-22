Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Корнієнко: у "Слузі народу" зараз до 1000 членів партії по всій країні

Понеділок, 22 листопада 2021, 13:10
ОЛЕКСАНДР КОРНІЄНКО НА ЗʼЇЗДІ ПАРТІЇ, ФОТО ПРЕССЛУЖБИ “СЛУГИ НАРОДУ”

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, який нещодавно пішов із поста голови партії "Слуга народу", заявив, що наразі до тисячі людей по всій країні є членами партії.

Джерело: Корнієнка в інтерв’ю "Фокус"

Пряма мова: "До 1 тис. людей, я вважаю. Це члени партії. Ще кілька тисяч місцевих депутатів хочуть вступити до партії.

У нас є номінаційні комітети, вони збираються в регіо­нах із різною періодичністю. Якщо більше ніж 6 тис. стануть членами партії, це буде нормально".

Деталі: За словами Корнієнка, у "Слузі народу" хочуть, аби депутати "СН" у місцевих радах також ставали членами партії: "Ми як партія безправні стосовно наших місцевих фракцій. Ми не можемо розпустити будь-яку зі своїх фракцій, починаючи з ВР, закінчуючи місцевою, тому що фракція — це окрема гілка".

Пряма мова: "Уже рік минув із початку присяги, яку принесли депутати на місцях, зараз можна запускати процес відклику, але у нас немає механізму.

У нас були випадки, коли в місцевих радах фракції приймали рішення всупереч позиціям обласної або центральної партійної організації. Ми їх збирали на зум, виховували, загрожували, просили. Вони все одно приймали рішення".

Нагадаємо: 

  • Перший заступник голови Верховної Ради й голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що його політична сила вже виконала 42% передвиборчих обіцянок.

Українська правда
Теми: Олександр Корнієнко Слуга народуВерховна Рада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВПС відпрацювали ракетно-бомбові удари та антитерористичні заходи

Ліга Чемпіонів: "Динамо" під перший сніг програло "Баварії" у Києві

Новини 23 листопада: оточення Путіна про Україну, серйозна ДТП в Болгарії

ФОТО, ВІДЕОСтолична суддя задекларувала дорогі авто та заміський маєток як "подарунки" – ЗМІ

фотоАмериканські "Джавеліни" у вівторок випробували на полігоні "Широкий лан"

Нардеп заявив, що на Донбасі використали "Джавеліни", в ОС заперечують

Усі новини...
Олександр Корнієнко
Корнієнко заявив, що "Слуга народу" виконала вже 42% обіцянок
Корнієнко розповів про нереалізовану мрію Зеленського
Ексглава "Слуги народу" пропонуватиме на своє місце депутатку Шуляк
Останні новини
01:58
Естонія встановили огорожу на кордоні з Росією
01:26
Литва направила ноту протесту через намір запустити 2-й блок Білоруської АЕС
00:30
фотоВПС відпрацювали ракетно-бомбові удари та антитерористичні заходи
23:51
Bellingcat не знайшли доказів, що Єрмак попередив Лукашенка про прибуття "ваґнерівців"
23:27
У Пентагоні відповіли Шойгу на звинувачення в "репетиції ядерного удару"
22:53
ФОТОВ окупованому Сімферополі затримали більше 30 людей, зокрема 4 журналістів
22:31
У Міносвіти не позбавляли Киву наукового ступеня, бо й не присуджували
22:15
За вечір на засніжених дорогах Києва сталося 25 аварій
21:41
Ліга Чемпіонів: "Динамо" під перший сніг програло "Баварії" у Києві
21:40
Аксьонов запросив у гості президента Болгарії, який називав Крим російським
Усі новини...