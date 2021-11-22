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Корниенко: в "Слуге народа" сейчас до 1000 членов партии по всей стране

Понедельник, 22 ноября 2021, 12:10
Корниенко: в Слуге народа сейчас до 1000 членов партии по всей стране
АЛЕКСАНДР КОРНИЕНКО НА СЪЕЗДЕ ПАРТИИ, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ "СЛУГИ НАРОДА"

Недавно ушедший с поста председателя партии "Слуга народа" первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что в настоящее время до тысячи человек по всей стране являются членами партии.

Источник: Корниенко в интервью "Фокус"

Прямая речь: "До 1 тыс. человек, я считаю. Это члены партии. Еще несколько тысяч местных депутатов хотят вступить в партию.

У нас есть номинационные комитеты, они собираются в регионах с разной периодичностью. Если более 6 тыс. станут членами партии, это будет нормально".

Детали: По словам Корниенко, в "Слуге народа" хотят, чтобы депутаты "СН" в местных советах также становились членами партии: "Мы как партия бесправны по отношению к нашим местным фракциям. Мы не можем распустить любую из своих фракций, начиная с ВР, заканчивая местной, потому что фракция - это отдельная ветвь".

Прямая речь: "Уже год прошел с начала присяги, которую принесли депутаты на местах, сейчас можно запускать процесс отзыва, но у нас нет механизма.

У нас были случаи, когда в местных советах фракции принимали решение вопреки позициям областной или центральной партийной организации. Мы их собирали на зум, воспитывали, угрожали, просили. Они все равно принимали решение".

Предыстория: 

  • Первый заместитель главы Верховной Рады и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что его политическая сила уже выполнила 42% предвыборных обещаний.

Украинская правда

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Темы: Александр Корниенко Слуга народаВерховная Рада
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