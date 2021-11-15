Корнієнко заявив, що "Слуга народу" виконала вже 42% обіцянок
Понеділок, 15 листопада 2021, 17:02
Перший заступник голови Верховної Ради й голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що його політична сила вже виконала 42% передвиборчих обіцянок
Джерело: Олександр Корнієнко на зʼїзді президентської партії, пресслужба "Слуги народу"
Пряма мова Корнієнка: "За два роки команда "Слуги народу" змогла стати міцною політичною силою та забезпечити кардинальні зміни у країні.
"Слуга народу" повністю виконала 42% своїх обіцянок".
Деталі: О 17:30 понеділка у конгресно-виставкововому центрі "Парковий" у центрі Києва почався ХІIІ зʼїзд політичної партії "Слуга народу".
На ньому, зокрема, розглянуть питання ротації керівництва партії.
Олександр Корнієнко збирався пропонувати на посаду голови партії "Слуга народу" кандидатуру Олени Шуляк.