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Корнієнко заявив, що "Слуга народу" виконала вже 42% обіцянок

Понеділок, 15 листопада 2021, 18:02
Олександр Корнієнко на зʼїзді партії, фото пресслужби “Слуги народу”

Перший заступник голови Верховної Ради й голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що його політична сила вже виконала 42% передвиборчих обіцянок

Джерело: Олександр Корнієнко на зʼїзді президентської партії, пресслужба "Слуги народу"

Пряма мова Корнієнка: "За два роки команда "Слуги народу" змогла стати міцною політичною силою та забезпечити кардинальні зміни у країні. 

"Слуга народу" повністю виконала 42% своїх обіцянок".

Деталі: О 17:30 понеділка у конгресно-виставкововому центрі "Парковий" у центрі Києва почався ХІIІ зʼїзд політичної партії "Слуга народу". 

На ньому, зокрема, розглянуть питання ротації керівництва партії. 

Зʼїзді партії “Слуга народу”
Зʼїзді партії “Слуга народу”
Фото пресслужби СН

Олександр Корнієнко збирався пропонувати на посаду голови партії "Слуга народу" кандидатуру Олени Шуляк.

Теми: Слуга народуОлександр Корнієнко


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