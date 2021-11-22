Поліція вручила протокол про хуліганство учаснику протестів на Банковій

Поліцейські склали протокол про дрібне хуліганство на члена політради партії "Демократична сокира" Юрія Гудименка.

Джерело: facebook-сторінка Гудименка, онлайн трансляція на facebook-сторінці партії

Пряма мова Гудименка: "Гудименко Юрій Володимирович здійснив жахливий злочин, а саме нецензурно лаявся біля Банкової.

В той самий час, ми бачимо, що представники цієї служби (вказує на поліцейських - ред.) здійснили набагато більший злочин - вони не допускали громадян на Банкову, де в нас була зареєстрована і подана заявка про проведення акції протесту"

Деталі: У партії "Демократична сокира" заявили, що оскаржать протокол у суді.

Довідково: За дрібне хуліганство встановлено штраф від 51 до 119 гривень, або громадські роботи строком від 48 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців з частковим відрахуванням заробітку, або адміністративний арешт на термін до 15 діб.

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