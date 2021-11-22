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Поліція вручила протокол про хуліганство учаснику протестів на Банковій

Понеділок, 22 листопада 2021, 16:24
Момент вручення протоколу про адмінпорушення. Фото з facebook Гудименка

Поліцейські склали протокол про дрібне хуліганство на члена політради партії "Демократична сокира" Юрія Гудименка. 

Джерело: facebook-сторінка Гудименка, онлайн трансляція на facebook-сторінці партії

Пряма мова Гудименка: "Гудименко Юрій Володимирович здійснив жахливий злочин, а саме нецензурно лаявся біля Банкової. 

В той самий час, ми бачимо, що представники цієї служби (вказує на поліцейських - ред.) здійснили набагато більший злочин - вони не допускали громадян на Банкову, де в нас була зареєстрована і подана заявка про проведення акції протесту"

Деталі: У партії "Демократична сокира" заявили, що оскаржать протокол у суді.

Довідково: За дрібне хуліганство встановлено штраф від 51 до 119 гривень, або громадські роботи строком від 48 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців з частковим відрахуванням заробітку, або адміністративний арешт на термін до 15 діб.

Передісторія

  • На Майдані Незалежності кілька тисяч людей прийшли 21 листопада відзначити День Гідності та Свободи, а також вшанувати загиблих під час Революції гідності. Активісти розгорнули банер на вітрині ТЦ "Глобус", адресований президенту Володимиру Зеленському та голові Офісу Андрію Єрмаку.
  • Після акції на Майдані та панахиди на Алеї Героїв Небесної сотні учасники прийшли до Офісу президента, але до будівлі не дійшли через невеликий кордон поліції. Вони почали сутички з поліцейськими, щоб проштовхнутися до входу в будівлю Офісу.
  • Учасники акції оголосили вимогу звільнити Андрія Єрмака, інакше через 10 днів почнуть безстрокову акцію з вимогою імпічменту Зеленського.

Денис Карловський, УП
Теми: провокаціїактивістиполіція


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