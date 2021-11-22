Поліція вручила протокол про хуліганство учаснику протестів на Банковій
Поліцейські склали протокол про дрібне хуліганство на члена політради партії "Демократична сокира" Юрія Гудименка.
Джерело: facebook-сторінка Гудименка, онлайн трансляція на facebook-сторінці партії
Пряма мова Гудименка: "Гудименко Юрій Володимирович здійснив жахливий злочин, а саме нецензурно лаявся біля Банкової.
В той самий час, ми бачимо, що представники цієї служби (вказує на поліцейських - ред.) здійснили набагато більший злочин - вони не допускали громадян на Банкову, де в нас була зареєстрована і подана заявка про проведення акції протесту"
Деталі: У партії "Демократична сокира" заявили, що оскаржать протокол у суді.
Довідково: За дрібне хуліганство встановлено штраф від 51 до 119 гривень, або громадські роботи строком від 48 до 60 годин, або виправні роботи від одного до двох місяців з частковим відрахуванням заробітку, або адміністративний арешт на термін до 15 діб.
Передісторія:
- На Майдані Незалежності кілька тисяч людей прийшли 21 листопада відзначити День Гідності та Свободи, а також вшанувати загиблих під час Революції гідності. Активісти розгорнули банер на вітрині ТЦ "Глобус", адресований президенту Володимиру Зеленському та голові Офісу Андрію Єрмаку.
- Після акції на Майдані та панахиди на Алеї Героїв Небесної сотні учасники прийшли до Офісу президента, але до будівлі не дійшли через невеликий кордон поліції. Вони почали сутички з поліцейськими, щоб проштовхнутися до входу в будівлю Офісу.
- Учасники акції оголосили вимогу звільнити Андрія Єрмака, інакше через 10 днів почнуть безстрокову акцію з вимогою імпічменту Зеленського.