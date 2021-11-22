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Полиция вручила протокол о хулиганстве участнику протестов на Банковой

Понедельник, 22 ноября 2021, 16:24
Момент вручения протокола про административное нарушение. Фото из facebook Гудыменка

Полицейские составили протокол о мелком хулиганстве на члена политсовета партии "Демократична сокира" Юрия Гудыменко. 

Источник: facebook-страница Гудыменко, онлайн-трансляция на facebook-странице партии

Прямая речь Гудыменко: "Гудыменко Юрий Владимирович совершил ужасное преступление, а именно нецензурно бранился возле Банковой.

В то же время, мы видим, что представители этой службы (указывает на полицейских – ред.) совершили гораздо большее преступление – они не допускали граждан на Банковую, где у нас была зарегистрирована и подана заявка о проведении акции протеста"

Детали: В партии "Демократична сокира" заявили, что обжалуют протокол в суде.

Справка: За мелкое хулиганство установлен штраф от 51 до 119 гривен, или общественные работы сроком от 48 до 60 часов, или исправительные работы от одного до двух месяцев с частичным отчислением заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

Предыстория:

  • На Майдане Незалежности несколько тысяч человек пришли 21 ноября отметить День достоинства и свободы, а также почтить память погибших во время Революции достоинства. Активисты развернули баннер на витрине ТЦ "Глобус", адресованный президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса Андрею Ермаку.
  • После акции на Майдане и панихиды на Аллее Героев Небесной сотни участники пришли к Офису президента, но до здания не дошли из-за коллонны полицейских. Они начали стычки с полицейскими, чтобы протолкнуться ко входу в здание Офиса.
  • Участники акции объявили требование уволить Андрея Ермака, иначе через 10 дней начнут бессрочную акцию с требованием импичмента Зеленского.

Денис Карловский, УП
Темы: провокацииактивистыполиция
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