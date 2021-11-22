Полиция вручила протокол о хулиганстве участнику протестов на Банковой

Полицейские составили протокол о мелком хулиганстве на члена политсовета партии "Демократична сокира" Юрия Гудыменко.

Источник: facebook-страница Гудыменко, онлайн-трансляция на facebook-странице партии

Прямая речь Гудыменко: "Гудыменко Юрий Владимирович совершил ужасное преступление, а именно нецензурно бранился возле Банковой.

В то же время, мы видим, что представители этой службы (указывает на полицейских – ред.) совершили гораздо большее преступление – они не допускали граждан на Банковую, где у нас была зарегистрирована и подана заявка о проведении акции протеста"

Детали: В партии "Демократична сокира" заявили, что обжалуют протокол в суде.

Справка: За мелкое хулиганство установлен штраф от 51 до 119 гривен, или общественные работы сроком от 48 до 60 часов, или исправительные работы от одного до двух месяцев с частичным отчислением заработка, или административный арест на срок до 15 суток.

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