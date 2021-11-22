В Украине Януковичу напомнили, что 13 лет тюрьмы сами себя не отсидят
Украина в официальном аккаунте в Twitter напомнила беглому президенту Виктору Януковичу, что 13 лет тюрьмы "сами себя не отсидят".
Источник: Twitter Украины, Facebook-страница пресс-секретаря Януковича Юрия Кирасира
Дословно: "Может ли кто-то, пожалуйста, сказать Виктору Януковичу, который скрывается в России, что 13 лет тюрьмы сами себя не отсидят".
Детали: На следующий день после Дня Достоинства и Свободы пресс-секретарь Януковича опубликовал письмо от осужденного в Украине беглого президента.
21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Этот памятный день свидетельствует о начале двух важных событий в новейшей истории Украины – Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства конца 2013 и начала 2014 года.
В письме Янукович задает себе вопрос, "когда мирная Украина прекратила свое существование, став воюющей страной?"
Янукович называет Украину "источником нестабильности в Европе", откуда "вынуждены бежать миллионы граждан", которые "спасаются от нищеты".
Беглец также заявляет, что война превратила Украину в "беднейшую и нестабильную страну на континенте".
Знать больше: Евромайдан. Рождение
Ночь, с которой начался Евромайдан. Взгляд участника
Предыстория:
- Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения.
- 5 ноября 2021 года следователь ГБР сообщил о подозрении Януковичу, как руководителю организованной преступной группы.
- После побега в 2014 году экс-президента Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств. Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированной под вознаграждение за авторские книги.