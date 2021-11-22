В Украине Януковичу напомнили, что 13 лет тюрьмы сами себя не отсидят

Украина в официальном аккаунте в Twitter напомнила беглому президенту Виктору Януковичу, что 13 лет тюрьмы "сами себя не отсидят".

Источник: Twitter Украины, Facebook-страница пресс-секретаря Януковича Юрия Кирасира

Дословно: "Может ли кто-то, пожалуйста, сказать Виктору Януковичу, который скрывается в России, что 13 лет тюрьмы сами себя не отсидят".

Детали: На следующий день после Дня Достоинства и Свободы пресс-секретарь Януковича опубликовал письмо от осужденного в Украине беглого президента.

21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Этот памятный день свидетельствует о начале двух важных событий в новейшей истории Украины – Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства конца 2013 и начала 2014 года.

В письме Янукович задает себе вопрос, "когда мирная Украина прекратила свое существование, став воюющей страной?"

Янукович называет Украину "источником нестабильности в Европе", откуда "вынуждены бежать миллионы граждан", которые "спасаются от нищеты".

Беглец также заявляет, что война превратила Украину в "беднейшую и нестабильную страну на континенте".

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