Війна на Донбасі: За добу двоє бійців отримали поранення

22 листопада двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення на Донбасі внаслідок дій ворога.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Як повідомляється, воїни перебувають в лікарні. Стан здоров’я одного пораненого – задовільний, іншого – тяжкий.

22 листопада з боку окупантів було сім порушень режиму припинення вогню, 3 з яких – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, в бік Причепилівки ворог двічі стріляв, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

В районі Лебединського окупанти відкривали вогонь два рази з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, біля Кам’янки – з мінометів калібру 82 мм, поблизу Павлополя – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Що передувало: Раніше повідомлялося про одного пораненого.