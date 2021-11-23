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Война на Донбассе: За сутки двое бойцов получили ранения

Вторник, 23 ноября 2021, 07:29
ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

22 ноября двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения на Донбассе в результате действий врага.

Источник: штаб ООС

Детали: Как сообщается, воины находятся в больнице. Состояние здоровья одного раненого – удовлетворительное, другого – тяжелое.

22 ноября со стороны оккупантов было семь нарушений режима прекращения огня, 3 из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в сторону Причепиловки враг дважды стрелял, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В районе Лебединского оккупанты открывали огонь два раза из минометов калибра 82 мм и 120 мм, возле Каменки – из минометов калибра 82 мм, вблизи Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь.

Что предшествовало: Ранее сообщалось об одном раненом.

Украинская правда
Темы: войнаОбъединенные силы на Донбассе
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