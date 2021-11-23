Война на Донбассе: За сутки двое бойцов получили ранения
22 ноября двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения на Донбассе в результате действий врага.
Источник: штаб ООС
Детали: Как сообщается, воины находятся в больнице. Состояние здоровья одного раненого – удовлетворительное, другого – тяжелое.
22 ноября со стороны оккупантов было семь нарушений режима прекращения огня, 3 из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в сторону Причепиловки враг дважды стрелял, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В районе Лебединского оккупанты открывали огонь два раза из минометов калибра 82 мм и 120 мм, возле Каменки – из минометов калибра 82 мм, вблизи Павлополя – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Украинские защитники открывали ответный огонь.
Что предшествовало: Ранее сообщалось об одном раненом.