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Талибан запретил сериалы с женщинами и ограничил права женщин-телеведущих

Вторник, 23 ноября 2021, 08:39
Талибан запретил сериалы с женщинами и ограничил права женщин-телеведущих
Фото AFP via Getty Images

Исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, запретило показывать телесериалы и развлекательные программы, в которых есть актрисы-женщины, а женщинам-ведущим запретили появляться на экране с непокрытой головой.

Источник: ВВС news Украина со ссылкой список ограничений, опубликованных журналистом афганской телекомпании Tolo News Каримом Амини в Twitter; член организации, представляющей журналистов в Афганистане, Худжатулла Муджаддеди в интервью BBC

Детали: Министерство по пропаганде добродетелей и предотвращению греха, которым талибы заменили министерство по делам женщин, установило восемь правил для вещателей:

  1. Телеканалы не должны показывать фильмы, противоречащие принципам шариата и афганским ценностям.
  2. Запрещено показывать афганские и иностранные фильмы, распространяющие и пропагандирующие в афганском обществе иностранную культуру и традиции, и приводящие к распространению безнравственности.
  3. Содержание юмористических и развлекательных программ не должно унижать или оскорблять.
  4. Запрещено показывать сериалы, оскорбляющие религиозные ритуалы и достоинство человека.
  5. Нельзя показывать в эфире видео или фильмы, демонстрирующие интимные части тела мужчин и женщин.
  6. Журналистки-женщины должны носить исламский хиджаб, когда появляются на экране.
  7. Запрещено показывать сериалы и похожие программы с актерами-женщинами.
  8. Строго запрещены сериалы, в которых есть изображение пророка (Мохаммеда) и его сподвижников.

По словам Муджаддеди, новые ограничения были неожиданными, а сами правила очень размыты.

Например, у них не сказано, насколько должна быть покрыта голова женщин-телеведущих – так, чтобы платок скрывал только волосы или все лицо, кроме глаз.

Муджаддеди добавил – если телекомпании будут выполнять все эти требования, некоторым из них, возможно, придется закрыться.

Он объяснил это тем, что афганские телеканалы в большинстве своем показывают иностранные сериалы, в которых главные роли играют женщины.

Почему это важно. После прихода к власти талибы значительно ограничили права работающих женщин и учащихся девушек – им приказали оставаться дома. Такие действия сделали Афганистан единственной страной в мире, которая не разрешает половине своего населения получать образование и работать.

Талибы уверяли, что такое решение временное и направлено в первую очередь на безопасность самих женщин.

Также женщинам запретили заниматься спортом.

Позже в Афганистане разрешили девочкам вернуться в начальную школу. В то же время рекомендации оставаться дома или выходить только в сопровождении мужчин и с полностью закрытым телом остаются в силе с августа.

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Предыстория:

  • В период предыдущего правления талибов, в 1990-е годы, в Афганистане действовали гораздо более жесткие запреты – женщины не могли учиться и работать, а телевидение было вообще запрещено.
  • Тогда в стране работала только одна радиостанция "Голос шариата", транслировавшая пропаганду и религиозные программы.
  • Людей, которые имели телевизор, наказывали, а само устройство разбивали, а владельцев видеомагнитофонов могли публично избить.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Афганистанправа человекаТалибан
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