Талибан запретил сериалы с женщинами и ограничил права женщин-телеведущих

Исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, запретило показывать телесериалы и развлекательные программы, в которых есть актрисы-женщины, а женщинам-ведущим запретили появляться на экране с непокрытой головой.

Источник: ВВС news Украина со ссылкой список ограничений, опубликованных журналистом афганской телекомпании Tolo News Каримом Амини в Twitter; член организации, представляющей журналистов в Афганистане, Худжатулла Муджаддеди в интервью BBC

Детали: Министерство по пропаганде добродетелей и предотвращению греха, которым талибы заменили министерство по делам женщин, установило восемь правил для вещателей:

Телеканалы не должны показывать фильмы, противоречащие принципам шариата и афганским ценностям. Запрещено показывать афганские и иностранные фильмы, распространяющие и пропагандирующие в афганском обществе иностранную культуру и традиции, и приводящие к распространению безнравственности. Содержание юмористических и развлекательных программ не должно унижать или оскорблять. Запрещено показывать сериалы, оскорбляющие религиозные ритуалы и достоинство человека. Нельзя показывать в эфире видео или фильмы, демонстрирующие интимные части тела мужчин и женщин. Журналистки-женщины должны носить исламский хиджаб, когда появляются на экране. Запрещено показывать сериалы и похожие программы с актерами-женщинами. Строго запрещены сериалы, в которых есть изображение пророка (Мохаммеда) и его сподвижников.

По словам Муджаддеди, новые ограничения были неожиданными, а сами правила очень размыты.

Например, у них не сказано, насколько должна быть покрыта голова женщин-телеведущих – так, чтобы платок скрывал только волосы или все лицо, кроме глаз.

Муджаддеди добавил – если телекомпании будут выполнять все эти требования, некоторым из них, возможно, придется закрыться.

Он объяснил это тем, что афганские телеканалы в большинстве своем показывают иностранные сериалы, в которых главные роли играют женщины.

Почему это важно. После прихода к власти талибы значительно ограничили права работающих женщин и учащихся девушек – им приказали оставаться дома. Такие действия сделали Афганистан единственной страной в мире, которая не разрешает половине своего населения получать образование и работать.

Талибы уверяли, что такое решение временное и направлено в первую очередь на безопасность самих женщин.

Также женщинам запретили заниматься спортом.

Позже в Афганистане разрешили девочкам вернуться в начальную школу. В то же время рекомендации оставаться дома или выходить только в сопровождении мужчин и с полностью закрытым телом остаются в силе с августа.

Читайте также: Шариат с послаблениями: что ждет Афганистан под властью талибов

Предыстория: