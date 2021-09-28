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Таліби заборонили жінкам ходити в Кабульський університет

Вівторок, 28 вересня 2021, 16:40
ФОТО GANDHARA

Новий ректор Кабульського університету Мухаммад Ашраф Гайрат, якого призначили бойовики "Талібану", заборонив жінкам відвідувати навчальний заклад на невизначений термін в якості викладачів або студентів.

Джерело: New York Times

Пряма мова: "Я передаю вам свої слова як ректор Кабульського університету. Поки справжнє ісламське середовище не буде забезпечене для всіх, жінкам не дозволять вступати до університетів або працювати. Іслам насамперед".

Деталі: Деякі співробітники-жінки, які працювали в умовах відносної свободи протягом останніх двох десятиліть, виступили проти нового указу, поставивши під сумнів ідею про те, що Талібан має монополію на визначення ісламської віри.

Після захоплення влади талібами в серпні бойовики щосили наполягали на тому, що цей час буде кращим для жінок, яким буде дозволено навчатися, працювати і навіть брати участь в управлінні державою.

Але нічого з цього не сталося. Новий уряд заборонив жінкам повертатися на роботу, посилаючись на міркування безпеки, хоча офіційні особи назвали це тимчасовим рішенням.

Два тижні тому таліби замінили президента Кабульського університету на Гайрата, 34-річного прихильника руху, який назвав школи країни "центрами проституції".

Десятки тисяч студентів державних університетів залишаються вдома, тому що їхні заклади закриті.

Американський університет в Афганістані, в який США вклали понад 100 мільйонів доларів, був повністю покинутий і взятий під контроль талібами.

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Нагадаємо:

  • Співробітницям мерії афганського Кабула наказали залишатися вдома, дозволивши роботу тільки тим, кого не можна замінити чоловіками.
  • Таліби  не дозволяють жінкам займатися крикетом чи будь-яким іншим видом спорту.
  • Таліби закрили Міністерство у справах жінок і замінили його департаментом, який колись дотримувався суворих релігійних доктрин.
  • У школах дозволяється вчитися лише хлопцям.

Українська правда
Теми: ТалібанАфганістантероризм


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