В ОБСЄ зафіксували розміщення російської техніки, що порушує Мінські угоди
Місія ОБСЄ на окупованій території Донбасу виявила розміщення військової техніки збройних формувань РФ поза місцями зберігання, визначеними в Мінських угодах.
Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони
Дослівно: "Патрулями СММ ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 10 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.
Зафіксовані міжнародними спостерігачами порушення з боку ЗФ РФ є очевидним проявом агресивних намірів окупантів, в той час, як підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках ТКГ".
Деталі: Загалом, повідомили в Міноборони, за тиждень з 15 по 22 листопада, російські війська 58 разів порушували режим тиші. 24 обстріли російські окупанти здійснювали із озброєння, забороненого Мінськими угодами.
Внаслідок обстрілів 5 українських військових поранено, 1 - загинув.
Передісторія:
- Зранку 22 листопада окупанти поранили українського військовослужбовця.
- 20 листопада російські збройні формування 17 разів гатили з артилерії по українських позиціях.
- 17 листопада за одну добу троє українських бійців зазнали поранення внаслідок дій бойовиків.
- Упродовж останнього тижня російські окупанти дедалі частіше обстрілювали житлові будинки.