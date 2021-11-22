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В ОБСЄ зафіксували розміщення російської техніки, що порушує Мінські угоди

Понеділок, 22 листопада 2021, 15:46
Ілюстративне фото з facebook штабу операції об'єднаних сил

Місія ОБСЄ на окупованій території Донбасу виявила розміщення військової техніки збройних формувань РФ поза місцями зберігання, визначеними в Мінських угодах.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони

Дослівно: "Патрулями СММ ОБСЄ зафіксовано розміщення на тимчасово окупованій території 10 одиниць військової техніки збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей.

Зафіксовані міжнародними спостерігачами порушення з боку ЗФ РФ є очевидним проявом агресивних намірів окупантів, в той час, як підрозділи Збройних Сил України знаходяться на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках ТКГ".

Деталі: Загалом, повідомили в Міноборони, за тиждень з 15 по 22 листопада, російські війська 58 разів порушували режим тиші. 24 обстріли російські окупанти здійснювали із озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Внаслідок обстрілів 5 українських військових поранено, 1 - загинув.

Передісторія

  • Зранку 22 листопада окупанти поранили українського військовослужбовця.
  • 20 листопада російські збройні формування 17 разів гатили з артилерії по українських позиціях.
  • 17 листопада за одну добу троє українських бійців зазнали поранення внаслідок дій бойовиків.
  • Упродовж останнього тижня російські окупанти дедалі частіше обстрілювали житлові будинки.

Українська правда
Теми: ООСОБСЄРосіявійна


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