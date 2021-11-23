В результате обстрелов российских боевиков ранен один украинский военный
Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации с начала суток трижды нарушали режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил. Один украинский военнослужащий получил ранение.
Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС
Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы".
Детали: Раненому военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Его состояние – удовлетворительное.
В направлении Зайцева боевики стреляли из станковых гранатометов.
В сторону Верхнеторецкого и Шумов российские войска применили крупнокалиберные пулеметы и автоматические гранатометы.
Предыстория:
- 22 ноября российские оккупаны также ранили украинского военного в зоне проведения ООС.
- Миссия ОБСЕ зафиксировала 10 случаев размещения военной техники российскими наемниками в Донбассе, что является нарушением Минских соглашений.