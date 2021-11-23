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В результате обстрелов российских боевиков ранен один украинский военный

Вторник, 23 ноября 2021, 16:50
В результате обстрелов российских боевиков ранен один украинский военный
Иллюстративное фото из пресс-центра ООС

Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации с начала суток трижды нарушали режим тишины в зоне проведения операции Объединенных сил. Один украинский военнослужащий получил ранение.

Источник: вечерняя оперативная сводка пресс-центра ООС

Дословно: "С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы".

Детали: Раненому военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу. Его состояние – удовлетворительное.

В направлении Зайцева боевики стреляли из станковых гранатометов.

В сторону Верхнеторецкого и Шумов российские войска применили крупнокалиберные пулеметы и автоматические гранатометы.

Предыстория:

  • 22 ноября российские оккупаны также ранили украинского военного в зоне проведения ООС.
  • Миссия ОБСЕ зафиксировала 10 случаев размещения военной техники российскими наемниками в Донбассе, что является нарушением Минских соглашений.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассевойна
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