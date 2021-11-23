Аксьонов запросив у гості президента Болгарії, який називав Крим російським

Очільник російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов запросив президента Болгарії Румена Радева відвідати півострів і переконатися, що "ніякої анексії немає".

Джерело: facebook Аксьонова, російське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Підтримую ініціативу болгарської спільноти про запрошення Румена Радева до Криму. Російський і болгарський народи пов’язують традиційно дружні відносини, спільна історія, православна віра. Ми завжди раді бачити болгарських гостей на кримській землі. Для них це чудова нагода насолодитися унікальною природою нашого півострова й кримською гостинністю, ознайомитися з нашою історією. І, звісно, власноруч переконатися, що ніякої анексії не було і немає, а є вільний вибір вільних людей. І цей вибір - Росія".

Деталі: Формально запрошення Радева ініціював очільник болгарської національно-культурної автономії в Кримі Іван Абажер.

Зустріч невизнаного глави Криму Аксьонова з очільником болгарської спільноти Іваном Абажером. Фото: facebook Аксьонова

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