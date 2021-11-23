Аксьонов запросив у гості президента Болгарії, який називав Крим російським
Очільник російської окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов запросив президента Болгарії Румена Радева відвідати півострів і переконатися, що "ніякої анексії немає".
Джерело: facebook Аксьонова, російське видання "РИА Новости"
Пряма мова: "Підтримую ініціативу болгарської спільноти про запрошення Румена Радева до Криму. Російський і болгарський народи пов’язують традиційно дружні відносини, спільна історія, православна віра. Ми завжди раді бачити болгарських гостей на кримській землі. Для них це чудова нагода насолодитися унікальною природою нашого півострова й кримською гостинністю, ознайомитися з нашою історією. І, звісно, власноруч переконатися, що ніякої анексії не було і немає, а є вільний вибір вільних людей. І цей вибір - Росія".
Деталі: Формально запрошення Радева ініціював очільник болгарської національно-культурної автономії в Кримі Іван Абажер.
Передісторія:
- У ході передвиборчих дебатів президент Болгарії Румен Радев сказав, що Крим - російський, а санкції ЄС, накладені на РФ за анексію півострова - не ефективні.
- Згодом він повторив тезу про належність півострова до Росії, однак визнав, що російська окупація та анексія Криму була порушенням міжнародного права.
- Міністр закордонних справ України засудив висловлювання болгарського лідера. У Європейській комісії сказали, що Євросоюз не визнає російську окупацію Криму.
- Після перемоги Радева на виборах 21 листопада, його пресслужба оприлюднила офіційну заяву, що президент не заперечує суверенітет та територіальну цілісність України, проте він лише стверджував те, що "фактично" острів контролюється Росією.
- 2017 року Радев уже публічно виступав за дружній діалог з Росією