Аксёнов пригласил в гости президента Болгарии, назвавшего Крым российским

Глава российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов пригласил президента Болгарии Румена Радева посетить полуостров и убедиться, что "никакой аннексии нет".

Источник: facebook Аксёнова, российское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Поддерживаю инициативу болгарской общины о приглашении Румена Радева в Крым. Русский и болгарский народы связывают традиционно дружеские отношения, общая история, православная вера. Мы всегда рады видеть болгарских гостей на крымской земле. Для них это отличная возможность насладиться уникальной природой нашего полуострова и крымским гостеприимством, познакомиться с нашей историей. И, конечно, лично убедиться в том, что никакой "аннексии" не было и нет, а есть свободный выбор свободных людей. И этот выбор – Россия.".

Детали: Формально приглашение Радева инициировал глава болгарской национально-культурной автономии в Крыму Иван Абажер.

Встреча непризнанного главы Крыма Аксёнова с руководителем болгарской общины Иваном Абажером Фото: facebook Аксёнова

Предыстория: