Аксёнов пригласил в гости президента Болгарии, назвавшего Крым российским
Глава российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов пригласил президента Болгарии Румена Радева посетить полуостров и убедиться, что "никакой аннексии нет".
Источник: facebook Аксёнова, российское издание "РИА Новости"
Прямая речь: "Поддерживаю инициативу болгарской общины о приглашении Румена Радева в Крым. Русский и болгарский народы связывают традиционно дружеские отношения, общая история, православная вера. Мы всегда рады видеть болгарских гостей на крымской земле. Для них это отличная возможность насладиться уникальной природой нашего полуострова и крымским гостеприимством, познакомиться с нашей историей. И, конечно, лично убедиться в том, что никакой "аннексии" не было и нет, а есть свободный выбор свободных людей. И этот выбор – Россия.".
Детали: Формально приглашение Радева инициировал глава болгарской национально-культурной автономии в Крыму Иван Абажер.
Предыстория:
- В ходе предвыборных дебатов президент Болгарии Румен Радев сказал, что Крым – российский, а санкции ЕС, наложенные на РФ за аннексию полуострова – не эффективны.
- Впоследствии он повторил тезис о принадлежности полуострова к России, однако признал, что российская оккупация и аннексия Крыма были нарушением международного права.
- Министр иностранных дел Украины осудил высказывание болгарского лидера. В Европейской комиссии сказали, что Евросоюз не признает российскую оккупацию Крыма.
- После победы Радева на выборах 21 ноября, его пресс-служба опубликовала официальное заявление, что президент не отрицает суверенитет и территориальную целостность Украины, однако он лишь утверждал, что "фактически" остров контролируется Россией.
- В 2017 году Радев уже публично выступал за дружеский диалог с Россией.