Антивакцинаторы в центре Киева требуют освободить своего лидера
Среда, 24 ноября 2021, 10:32
Несколько тысяч человек пришли в правительственный квартал Киева на так называемый "марш свободы".
Источник: корреспондент УП с места происшествия
Детали: Главное требование митингующих - освобождение из-под стражи лидера так называемого "движения антивакцинаторов" в Украине Остапа Стахива.
Активисты собрались под Верховной Радой в 10 утра. В руках они держат плакаты с портретами и лозунгами против принудительной вакцинации. Выкрикивают "Свободу Остапу Стахиву".
В 12.20 колонна антивакцинаторов пришла под ГУ СБУ на Владимирской. Люди скандируют "Свободу Остапу Стахиву".
Напомним: Из-за запланированного массового мероприятия в столице 24 ноября до 17.00 ограничили движение транспорта на центральных улицах Киева.
Предыстория:
- Служба безопасности Украины 16 ноября сообщила о подозрении лидеру "антивакцинаторов" Стахиву и заблокировала их всеукраинскую сеть.
- 18 ноября со второй попытки Галицкий районный суд г. Львов арестовал Стахива на 2 месяца с правом внесения залога в размере почти 1 миллиона гривен.
Эльдар Сарахман, УП