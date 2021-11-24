Антивакцинаторы в центре Киева требуют освободить своего лидера

Несколько тысяч человек пришли в правительственный квартал Киева на так называемый "марш свободы".

Источник: корреспондент УП с места происшествия

Детали: Главное требование митингующих - освобождение из-под стражи лидера так называемого "движения антивакцинаторов" в Украине Остапа Стахива.

Активисты собрались под Верховной Радой в 10 утра. В руках они держат плакаты с портретами и лозунгами против принудительной вакцинации. Выкрикивают "Свободу Остапу Стахиву".

В 12.20 колонна антивакцинаторов пришла под ГУ СБУ на Владимирской. Люди скандируют "Свободу Остапу Стахиву".

фото эльдара сарахмана, уп

фото эльдара сарахмана, уп

фото эльдара сарахмана, уп

фото эльдара сарахмана, уп

Напомним: Из-за запланированного массового мероприятия в столице 24 ноября до 17.00 ограничили движение транспорта на центральных улицах Киева.

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