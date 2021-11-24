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"Не ведіться на провокації Кремля": Мінкульт про марш "антивакцинаторів"

Середа, 24 листопада 2021, 19:16
фото: ельдар сарахман, уп

Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко після мітингу "антивакцинаторів", прихильники якого ходили з QR-кодом сайту "Єдиної Росії", просить українців не вестися на провокації Кремля та російські наративи.

Джерело: Ткаченко у Telegram

Пряма мова Ткаченка: "Думаю, після того, як на мітингу антивакцинаторів з’явилися плакати з QR-кодом сайту прокремлівської партії "Єдина Росія", сумніви про те, хто є спонсором, ідейним натхненником цих акцій розвіялися.

І відповідь, чому ці люди перекривали центр Києва, на поверхні. Адже аналогічні мітинги пройшли і в Молдові. З такими самими гаслами та плакатами. Всі ці меседжі можна побачити і в окремих групах антивакцинаторів в соцмережах. Це російські наративи за російські нафтогазові гроші.

Хотів би закликати українців. Не ведіться на провокації Кремля. У часи, коли кожного дня помирають сотні людей, а загальна кількість смертельних випадків – вже як населення такого міста як Мукачево. Подивіться в очі лікарів, які жертвують своїм життям заради врятування невакцинованих. Подивіться, як дихають на ШВЛ ті, хто хоче жити".

Деталі: Очільник Мінкульту вірить, що СБУ знайде тих, хто цей марш спонсорував грошима та плакатами.

Передісторія: У середу кілька тисяч людей прийшли в урядовий квартал Києва на так званий "марш свободи". Вони вимагали звільнення лідера антивакцинаторського руху Остапа Стахіва, якого СБУ підозрює в замаху на повалення конституційного ладу.

Спецслужбовці раніше заявляли, що заблокували всеукраїнську мережу антивакцинаторів, лідером якої називають Стахіва. За словами силовиків, учасників цієї мережі могли фінансувати росіяни.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусКиївМінкультури


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